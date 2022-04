Coronavírus: Japão aprova Novavax; Moderna comprova eficácia de dose de reforço

19/04/2022 | 21:36



O Ministério da Saúde do Japão aprovou formalmente a vacina da Novavax para a Covid-19, um dia após os especialistas do país endossarem o uso do imunizante, segundo a Associated Press. É esperado que a vacina já comece a ser utilizada em maio.

A Moderna também trouxe avanços para a sua vacina, tendo realizado um estudo que comprovou a eficácia de uma dose bivalente do reforço de seu imunizante contra a covid-19, como conta o The Wall Street Journal. A vacina de reforço teve resultados positivos contra as variantes Original e Beta, mas ainda no outono (no Hemisfério Norte) será preparado um teste para eficácia contra a Ômicron, possivelmente com uma injeção bivalente diferente.

Na esperança de redobrar os esforços contra o coronavírus, a Segunda Cúpula Global da Covid está planejada para o dia 12 de maio, de acordo com o MarketWatch. Sediada pelos EUA, a reunião clamará por apoio vindo de governos, ONGs e filantropos do mundo inteiro, com a finalidade de que todos invistam em mais campanhas de vacinação, testes virais para a covid e que apoiem o ACT-Accelerator, o programa da Organização Mundial da Saúde (OMS) que tem o objetivo de democratizar o acesso a materiais que auxiliam no combate ao vírus para todo o mundo.