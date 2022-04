Eleições 2022: Lula confirma que chapa com Alckmin será lançada em 7 de maio

19/04/2022 | 20:34



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que a chapa dele com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para as eleições deste ano será lançada em 7 de maio.

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o PT pretende fazer um ato aberto ao público e com participação de todos os partidos que apoiam a candidatura do ex-presidente. O objetivo é mostrar que há uma frente ampla em torno do petista.

Lula voltou a elogiar Alckmin e disse que ele será um "vice extraordinário". "Alckmin vai ser um vice excepcional. Ele tem experiência, vai ajudar a consertar esse País", afirmou em entrevista para a rádio Conexão FM, do Tocantins, nesta terça-feira, 19.

O ex-governador paulista foi indicado oficialmente pelo PSB para vice do petista em 8 de abril. A indicação foi aprovada pelo PT no último dia 13.