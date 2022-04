'BBB 22': brothers recebem ordem para arrumar as malas e criam teorias sobre jogo

19/04/2022 | 18:53



O Top 6 do Big Brother Brasil 22 foi surpreendido nesta terça, 19, com uma pegadinha da produção do reality. O Big Boss pediu aos participantes da casa mais vigiada do Brasil que arrumassem as malas, mas não explicou o motivo.

Com essa orientação, diversas teorias foram criadas pelos brothers. Além disso, Eli e Gustavo se estranharam e o paranaense até alfinetou o colega de paredão.

Durante o dia, Pedro Scooby contou aos colegas que levou sua mãe para o show de Roberto Carlos, que faz aniversário nesta terça, 19. Confira os principais detalhes:

Todos com malas prontas

Na tarde desta terça, 19, o Big Boss pediu que os seis moradores do BBB 22 deixassem as malas prontas, mas não explicou o motivo. Isso aconteceu porque no Jogo da Discórdia desta segunda, 18, não teve nenhuma consequência e deixou os brothers intrigados.

Analisando essa reação, Boninho decidiu pregar uma peça neles e pediu que fizessem as malas, deixando-as na despensa. "Juro que eu tento ficar quieto, mas eles dão as dicas pra gente botar poupa no jogo! BBB todo mundo de mala pronta", escreveu o diretor nas redes sociais.

Assim que foram orientados a arrumarem as malas, eles começaram a pensar em mil teorias sobre o motivo para cada um guardar seus pertences. "A dinâmica de ontem está fazendo efeito", disse Pedro Scooby.

"O blefe, de ontem, está fazendo efeito", especulou Paulo André. "Será que a final é antes do que a gente imagina?", perguntou Eliezer.

Eles continuam pensando no motivo do pedido do Big Boss e o publicitário, que está no paredão, especulou até sobre a eliminação que vai acontecer na noite desta terça, 19: "Será que alguém vai sair sem defesa?".

Já na área externa da casa, Scooby e Gustavo continuaram refletindo sobre as malas. "O que será que vai acontecer hoje, né? Todo mundo de mala arrumada", perguntou o surfista.

Aos risos, o paranaense fala: "Eu, o P.A. e o Eli já teríamos que fazer as malas de qualquer jeito. O Tadeu, ontem, falou que o Líder não vai para o Paredão. Acho que os dois que estão mais preocupados para hoje à noite é o Arthur e o DG".

"Imagina se tivesse mesmo outra casa. Eu sei que é uma viagem, mas imagina", especula o surfista. "O primeiro eliminado é o campeão do Big Brother. Luciano, você é um campeão do BBB", brincou Gustavo.

Na verdade, tudo não passa de uma brincadeira do Boninho e todas essas teorias vão ficar apenas como histórias para contar.

Meninas de volta para o 'BBB 22'

Enquanto arrumavam as malas no Quarto Grunge, os brothers acreditam que as últimas sisters eliminadas podem voltar para o BBB 22.

"Imagina se as meninas, elas votaram em quem seria o Paredão", falou Scooby. "Eu não duvido nada, que possa ser que elas voltem e a gente saia. E foi uma trolagem, a gente achando que estávamos bem e, na verdade, eram elas que estavam bem. Porque saíram quatro meninas seguidas: Eslô, Linna, Nat e Jessi", analisou Arthur Aguiar.

"Voltam todas e a gente sai", emendou Eli. Paulo André não acredita na hipótese e dispara: "As meninas estariam confinadas até agora?". "Elas podem estar em uma outra casa e fazer um jogo paralelo", disse Eli.

Para P.A., Jessi voltaria "bolada" para a casa do BBB 22. "Cheia de poder", completou Gustavo.

Clima tenso entre os emparedados

Conversando sobre a ordem da produção, Pedro Scooby cantou: "Eu vou, eu vou, para fora agora eu vou". Arthur Aguiar comentou que o surfista, por ser Líder, não poderia ir para o Paredão: "Você é o único que não pode ir, o Tadeu falou".

"É, mas aí eu posso ir no de hoje à noite, né? Vai eliminar alguém hoje. Posso ir logo após", especulou Scooby.

"É, nesse é bom você ir mesmo", disse Gustavo. "É isso, também acho. Isso aí o terror de Gustavo só funciona com os Lollipopers, parceiro, comigo não funciona. Pode mandar. Manda quantas vezes for preciso", respondeu o surfista.

"O que você falou? Entendi nada", perguntou Eli. E Scooby explicou que Gustavo tentou "botar terror" nele: "Falei: pode botar, isso só funciona com Lollipopers, comigo não funciona".

"Comigo não funciona também não", rebateu Eli. "Eita", respondeu Paulo André.

"Eli, você quer que eu te explique por que você não saiu até agora ou você prefere que eu fique calado?", alfinetou o paranaense. O designer respondeu: "Coitado de você".

"É verdade, pô. Só você prestar atenção no rolê", continuou Gustavo. "Te tirou para comédia", brincou P.A. Eli aproveitou o momento para criticar o empresário: "Ele sabe tudo lá fora".

"Está aí, cara, só você ver, está escrito na sua cara. Você não quer ver, Eli. A tropa dos 'bandeirinhas' e os 'lobos' nunca perderam um Paredão", continuou Gustavo.

"Que loucura, não me coloca nessa guerra, não. Estamos juntos, mas, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, meu parceiro. Jamais desafie o público", pontuou o atleta que também estava na conversa.

São tantas emoções!

Em conversa com os brothers na sala do BBB 22, o assunto era: cantores nacionais. Douglas Silva e Scooby comentaram sobre Fábio Jr e Roberto Carlos, e o surfista aproveitou para contar uma história curiosa sobre o Rei Roberto.

"Levei minha mãe no Robertão, mané. Levei minha mãe no camarim. Aí falou assim: Mãe bonita, hein, Scooby. Ela foi para casa com sorriso e com a flor", conta o surfista.

Nesta terça, 19, os fãs do Big Brother Brasil vão descobrir quem deixa a casa: Eli, Gustavo ou P.A. Arthur, Pedro Scooby e DG já estão no Top 5 do reality. Ainda no programa desta terça, o Top 5 terá um novo Líder e um novo Paredão será formado. O BBB 22 começa logo após a exibição de Pantanal.