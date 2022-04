Participantes do BBB22 terão reencontro após o fim do reality

19/04/2022 | 17:10



De volta onde tudo começou! Segundo o colunista Leo Dias, um encontro com todos os brothers e sisters do BBB22 irá acontecer - para fechar o reality show, os participantes irão se encontrar no dia 27 de abril, um dia após a grande final.

No encontro, os ex-BBBs serão gravados dentro da casa para conteúdos do Multishow e Gshow. Para completar, o colunista contou que essa edição contará com uma festa para o elenco da edição.

Em breve, já podemos aguardar a presença dos participantes no Rio de Janeiro para a produção de conteúdo extra para fechar a história do BBB22.