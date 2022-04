Hélio dos Anjos ganha mais duas opções para armar a escalação da Ponte Preta

19/04/2022 | 17:07



Em busca da primeira vitória no comando da Ponte Preta, Hélio dos Anjos ganhou mais duas opções para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O meia Bruno Menezes e o atacante Leandrinho tiveram os nomes publicados no BID da CBF.

Bruno Menezes tem 20 anos e chegou por empréstimo junto ao Palmeiras até dezembro. Destaque nas categorias de base do clube alviverde, o meia ainda não atuou profissionalmente.

Treinando com o elenco desde a semana passada, Leandrinho tem 35 anos e assinou por três meses para ser observado por Hélio dos Anjos, com possibilidade de ficar até o fim de 2022.

Com mais opções, o treinador ponte-pretano segue trabalhando o time visando o jogo do próximo sábado, contra o CRB, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela terceira rodada da Série B.

A Ponte tem apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas - empate sem gols com o Grêmio, em Campinas (SP), e derrota para o Operário, por 1 a 0, em Ponta Grossa (PR).