CBF define agenda de observações com Tite no Rio para ver Flamengo x Palmeiras

19/04/2022 | 16:57



A CBF divulgou nesta terça-feira o calendário definido pela comissão técnica da seleção para observar atletas em partidas na Europa e no Brasil. Na quarta, primeiro dia da agenda, o técnico Tite estará no Maracanã para assistir ao duelo entre Flamengo e Palmeiras, em jogo adiantado da quarta rodada do Brasileirão. O analista de desempenho Bruno Baquete e o fisiologista Guilherme Passos farão companhia ao treinador.

O encontro entre palmeirenses e flamenguistas será é o único da lista de observações com a presença confirmada de Tite. Ainda em território nacional, Baquete verá outra partida do Palmeiras, no clássico de sábado contra o Corinthians, na Arena Barueri. Já a dupla formada por Passos e o analista Thomaz Araujo estará presente em Fluminense x Internacional, também no sábado, e América-MG x Atlético-MG, no dia 3 de maio.

Enquanto isso, outra parte da comissão técnica estará na Europa, onde a maior quantidade de jogos observados será na Inglaterra. A equipe formada pelo preparador físico Fábio Mahseredjian e os auxiliares Cléber Xavier e Matheus Bachi vai se dividir para acompanhar sete jogos em estádios britânico, entre eles os confrontos semifinais da Liga dos Campeões: Manchester City x Real Madrid e Liverpool x Villarreal.

A equipe também acompanha Manchester City x Watford, Arsenal x Manchester United, Liverpool x Everton, Crystal Palace x Leeds e Aston Villa x Norwich. Fora da Inglaterra, os membros da comissão vão assistir aos duelos entre Ajax e Zwolle, na Holanda, e entre Juventus e Fiorentina, na Itália.

Mais cedo nesta terça, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmou amistosos da seleção contra Japão e Coreia do Sul na data Fifa de junho, a penúltima antes do anúncio dos convocados para a Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro.

Veja as datas dos jogos que serão observados pela comissão técnica da seleção brasileira:

INGLATERRA

23/04 - Manchester City x Watford: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

23/04 - Arsenal x Manchester United: Cléber Xavier e Matheus Bachi

24/04 - Liverpool x Everton: Cléber Xavier e Matheus Bachi

25/04 - Crystal Palace x Leeds United: Cléber Xavier e Matheus Bachi

26/04 - Manchester City x Real Madrid: Cléber Xavier e Matheus Bachi

27/04 - Liverpool x Villareal: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

30/04 - Aston Villa x Norwich: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

ITÁLIA

20/04 - Juventus x Fiorentina: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

HOLANDA

30/04 - Ajax x Zwolle: Cléber Xavier e Matheus Bachi

BRASIL

17/04 - Flamengo x São Paulo: Guilherme Passos e Matheus Bachi

20/04 - Flamengo x Palmeiras: Tite, Bruno Baquete e Guilherme Passos

23/04 - Palmeiras x Corinthians: Bruno Baquete

23/04 - Fluminense x Internacional: Guilherme Passos e Thomaz Araujo

03/05 - América-MG x Atlético-MG: Guilherme Passos e Thomaz Araujo