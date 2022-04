Procura por motorhomes cresce 20% entre as mulheres

Redação

Do Rota de Férias



19/04/2022 | 16:55



Com a tendência de viagens a bordo de motorhomes se intensificando no País, o perfil de comprador mudou. Hoje, a mulher independente, com vontade de viver e descobrir novos roteiros, é um dos grandes destaques. Na Estrella Mobil, empresa especializada no assunto, por exemplo, elas já são cerca de 30% do total da lista de clientes oficiais – o que representa um aumento de 20% em comparação ao início do ano passado.

Mulheres procuram motorhomes

Uma dessas compradoras é Gilka Reinert Ribas, que viu sua vida mudar após passar por graves problemas de saúde. Depois de enfrentar um câncer de mama e um transplante renal, resolveu reformar seu apartamento. Quando estava pronta para começar as obras, percebeu que a vontade do seu coração era outra: uma vida mais livre. Nesse momento, decidiu comprar uma Volkswagen Kombi, modelo Standard 1.4 (Flex) 2012, e contratou a Estrella Mobil para customizá-la, do começo ao fim. Foi assim que foi criada a “Malvina” – nome em homenagem à avó -, um carro branco e azul com design interno clássico que remete a uma casa de boneca, de tão aconchegante.

“A Malvina foi um projeto exclusivo que realizamos com muita felicidade. Recebemos a Kombi e montamos a parte interna dela do zero, desde o estofado reforçado até o mobiliário de courvin náutico. Em conjunto com a Gilka, criamos um design que se adaptasse ao estilo de vida dela e atendesse suas principais necessidades, sem deixar de lado conforto e estilo”, conta Julio Lemos, um dos fundadores da Estrella Mobil.

Gilka, que trabalhou 20 anos com inspeções internacionais em vigilância sanitária, já saiu muitas vezes do interior de São Paulo para Santa Catarina a bordo da Malvina. “Quando as pessoas passam por problemas muito graves como os meus, e ainda sobrevivem, a vida tem uma nova perspectiva. Queria asas para voar e é assim que me sinto com meu motorhome: empoderada e dona do meu próprio nariz. Nunca tive problemas por onde passei. Na verdade, todos me receberam sempre de braços abertos e tive muito apoio todas as vezes em que precisei”, explica.

Já Heloisa Mader Velloso, empresária da área de hospitalidade, sempre teve o sonho de ter seu próprio motorhome. Quando trabalhava na Flórida, nos Estados Unidos, fez sua primeira viagem e se apaixonou. Ao voltar ao Brasil, adquiriu o Rigel, montado em chassi sprinter da Mercedes Benz.

“O modelo é sofisticado e, ao mesmo tempo, ousado. O Rigel, apesar de ser mais compacto, possui acabamento interno utilizado em luxuosas embarcações, aparelhos próprios para esse tipo de veículo e internet. Outro diferencial do carro é um lugar bem confortável para o gato de Heloisa, Merlim, um pedido especial, que com todo entusiasmo iremos atender”, destaca o fundador da empresa de motorhomes.