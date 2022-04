Decreto derruba o uso obrigatório de máscara em aviões e aeroportos nos EUA

Redação

Um decreto da juíza federal Kathryn Kimball Mizelle, radicada na Flórida, derrubou na noite de ontem, 18 de abril, o uso obrigatório de máscara em aeroportos e voos domésticos nos EUA. Com isso, tanto passageiros quanto funcionários de companhias aéreas poderão optar, a partir de agora, se desejam ou não recorrer ao acessório.

A decisão judicial, emitida em 59 páginas, é válida também para estações de trem e outros centros de transporte localizados em território americano.

O que diz o CDC

O veto chega poucos dias após o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) ter prorrogado até 3 de maio a orientação para que as pessoas continuassem usando máscaras nos meios de transporte americanos. A preocupação da agência, no momento, é entender melhor a disseminação da variante BA.2 do novo coronavírus, responsável pela maioria dos casos de covid-19 hoje nos EUA.

Apesar de caber recurso, o governo do presidente Joe Biden anunciou que a Administração de Segurança dos Transportes (TSA, na sigla em inglês) não aplicará mais a lei federal que exige uso de máscaras nos aeroportos americanos e a bordo de aeronaves que fazem voos locais. A juíza Kathryn foi nomeada por Donald Trump.

Aéras encerram uso obrigatório de máscara

Com o fim do uso obrigatório de máscara nos aviões e aeroportos dos EUA, as principais companhias aéreas do país deixaram instantaneamente de solicitar o item aos passageiros. Há algum tempo elas vinham fazendo lobby para derrubar a medida de segurança, sob a alegação de enfrentar muitos problemas com quem se recusava a usar o item.

American Airlines, Delta e United, as três maiores empresas aéreas dos EUA, confirmaram por meio de comunicados ou perfis oficiais que o uso de máscara, a partir de agora, é opcional em voos domésticos.

Confira trecho da nota da Delta Airlines:

Dada a natureza inesperada desse anúncio, esteja ciente de que clientes e funcionários de companhias aéreas e agências federais, como a TSA, podem receber essas informações em momentos diferentes e pode-se enfrentar uma fiscalização inconsistente nas próximas 24 horas, período em que essa notícia será divulgada de forma mais ampla.

Assim, lembre-se de mostrar compreensão e paciência com outras pessoas que podem não estar a par de que a fiscalização não é mais necessária. A comunicação aos clientes, a sinalização e os anúncios nos aeroportos serão atualizados para compartilhar que o uso de máscara agora é facultativo. E isso pode levar um curto período de tempo.

As leis de outros países referentes às máscaras ainda podem estar em vigor.