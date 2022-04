Anitta não irá se apresentar na Sapucaí e será substituída por Lexa e Gloria Groove

19/04/2022 | 16:11



Internacional! Apesar de estar com show marcado na Sapucaí no dia 30 de abril, Anitta abandonará o trio elétrico - a cantora foi convidada para o Met Gala, evento de gala que acontecerá no dia 2 de maio. Por conta da proximidade das datas, a Girl from Rio decidiu que seria melhor cancelar vinda para o Brasil

O anúncio foi feito pelo Instagram da Nosso Camarote, evento que Anitta se apresentaria. Além de avisarem o público, a equipe do evento carnavalesco rapidamente avisou que Lexa e Gloria Groove irão substituir a cantora.

COMUNICADO: Devido a compromissos nos Estados Unidos, a cantora Anitta, que se apresentaria no Nosso Camarote no dia do desfile das campeãs, no dia 30 de abril, precisou cancelar sua vinda ao Brasil.

E a vida badalada de Anitta não para por aí! Além de se apresentar no Coachella, festival de música na Califórnia que começou na última sexta-feira, dia 15, a artista está aproveitando para reencontrar amigos queridos. Um deles é a cantora Pabllo Vittar. Em seu feed do Instagram, a dona do hit K.O. publicou alguns momentos do festival e em uma das fotos Anitta estava presente.

Inesquecível @coachella.

Inimiga do fim, a Girl from Rio também mostou aos seguidores que está muito preparada para a próxima semana do festival.

Acordei já esperando o Coachella 2ª semana. Estarei lá de novo entregando festa, show, performance, voz, moda, twerk, dança, twerk de novo, diversão e muito mais? Sigam-me, escreveu em um post.

