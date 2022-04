GCM de São Caetano detém dois homens por tentativa de latrocínio no bairro Nova Gerty

Da Redação



19/04/2022 | 15:17



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano deteve, na madrugada do último sábado (16), dois homens por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), no bairro Nova Gerty. Ambos com 19 anos, os jovens invadiram um condomínio para furtar uma moto zero km. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 22 e um veículo Ford Ka.

A voz de prisão foi dada em flagrante delito por tentativa de latrocínio -crime considerado hediondo. Eles foram encaminhados à Delegacia Sede e estão à disposição da Justiça. A moto foi recuperada.





CASO

A viatura da GCM foi acionada via Cecom (Central de Comunicações) para verificar ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima, em estado de choque. Após ouvir um barulho, ela foi até a garagem e percebeu que estavam, furtando sua moto. A informação foi de que um dos homens efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção.

A equipe da GCM localizou os homens ao lado de um veículo Ford Ka. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado e eles foram liberados após qualificação. Na Delegacia, porém, a vítima passou a cópia das filmagens do circuito interno do condomínio e foi possível perceber a semelhança dos homens abordados momentos antes pela GCM.

Com o endereço da dupla em mãos, uma viatura da GCM dirigiu-se até a residência de um dos homens, também no Bairro Nova Gerti, e localizou os dois em frente à casa, detendo-os e conduzindo-os à Delegacia Sede. A mãe de um dos detidos compareceu à Delegacia e informou que a moto estava na casa do seu filho, na Vila Palmares, em Santo André. Na residência foram encontradas a moto roubada, a arma utilizada no crime, uma mochila e a blusa que o filho usava no momento do roubo.