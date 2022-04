Rodovias do Sistema Anchieta- Imigrantes preveem passagem de até 440 mil veículos no feriado de Tiradentes

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/04/2022 | 15:09



Entre 290 mil e 440 mil veículos devem passar pelas rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), que cortam o Grande ABC, no feriado de Tiradentes nesta quinta-feira (21). A estimativa é da Ecovias, que administra as estradas. Com o objetivo de garantir a fluidez do tráfego, conforto e segurança viária dos usuários, a concessionária programou operações especiais entre quarta (20) e domingo (24).

De acordo com as previsões, o movimento de veículos em direção ao Litoral deve aumentar a partir do meio-dia de quarta-feira, quando está prevista a implantação da Operação Descida 7X3 (sete faixas no sentido Litoral e três no sentido Capital), que deve seguir até 20h da quinta-feira, sendo retomada na sexta-feira, das 7h ao meio-dia. Nesta configuração, ficam disponíveis para descida as pistas sul e norte da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.

A concessionária estima que o movimento de retorno à Capital seja realizado no sábado, quando será montada a Operação Subida 2X8, das 17h até 1h de domingo, sendo retomada das 6h às 23h. Nesse caso, as pistas sul e norte da Imigrantes e a pista norte da via Anchieta estarão disponíveis para a subida da Serra. A descida será feita somente pela pista sul da rodovia Anchieta.

A concessionária informa que a inversão da mão de direção nas rodovias do SAI, durante as operações especiais de tráfego, ocorre apenas no trecho de Serra – entre os km 40 e o km 55 da Via Anchieta, e do km 40 ao km 57 da rodovia dos Imigrantes. Os usuários podem consultar a implantação das operações especiais e as condições da rodovia nos canais de comunicação da concessionária.

Durante o feriado de Tiradentes, a Ecovias disponibilizará, diariamente, 96 viaturas, entre pick-ups e moto de inspeção de tráfego, socorro mecânico, ambulância UTI, ambulâncias de resgate, veículos leves de atendimento rápido e guinchos leves e pesados. A frota conta com um guincho 100% elétrico, destinado ao atendimento de veículos leves, e de outros três recém adquiridos: Rotator, Side Puller e Munk, guinchos superpesados que ajudam em ocorrências com veículos de grande porte.

Os motoristas vão contar também com o atendimento de uma moto de inspeção adquirida pela Ecovias para dar mais agilidade ao socorro mecânico, especialmente em períodos de maior movimento como o feriado da Semana Santa. O veículo será utilizado, especialmente, para inspecionar o trecho de Planalto da Anchieta e da Imigrantes, vistoriando as pistas para identificar objetos que possam interferir no tráfego dos usuários, como lixo ou recapagem de pneus nas faixas de rolamento.

Para pedir apoio na pista, os usuários podem usar os telefones de emergência, localizados às margens da rodovia (call box), a cada 1km, ou ligar para o telefone 0800 019 78 78. Se o motorista estiver na rodovia dos Imigrantes, ainda é possível acionar o socorro pelo site sos.ecovias.com.br. A plataforma, que está em fase de testes, é um serviço gratuito, ou seja, o usuário não precisa utilizar o pacote de dados de internet do seu dispositivo móvel (celular, tablet, notebook).

O valor do pedágio nas rodovias Anchieta e Imigrantes R$ 30,20, pagos na descida. A concessionária também disponibiliza o pagamento por aproximação com a utilização de cartões de débito e crédito ou qualquer outro dispositivo que permita a utilização da tecnologia NFC (Near Field Communication). O novo meio de pagamento é também uma forma segura de diminuir os riscos de transmissão de vírus que causam doenças, já que não há contato físico entre o operador da cabine e o motorista. Basta aproximar o dispositivo na máquina localizada fora da cabine e realizar o pagamento da tarifa. Dentre os outros benefícios da nova tecnologia, está a redução de circulação de dinheiro em espécie nas cabines.

Além do pagamento por aproximação nas praças de pedágios, os usuários também contarão com a forma de pagamento antecipado, chamada Operação Papa Fila. Ela é necessária em casos de fins de semana normais ou feriados prolongados, em que a previsão de tráfego exceda o nível de serviço da praça de pedágio. Nestes casos, colaboradores da concessionária realizam a cobrança antecipada dos veículos, por meio de dinheiro ou cartão, e entregam um ticket ao condutor, que posteriormente é entregue na cabine. Desta forma é possível agilizar a cobrança, trazendo mais conforto aos usuários.

Veja abaixo as previsões de implantação das operações especiais:

A Ecovias disponibiliza diversos canais de informação e atendimento para os usuários que pretendem utilizar o SAI. A concessionária recomenda que os motoristas verifiquem sempre as condições de trânsito antes viajar. Para informações, além do 0800, os usuários podem conferir a situação de tráfego no SAI por meio do perfil do Twitter @_ecovias ou no site www.ecovias.com.br.