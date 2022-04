Estrela de Rocketman termina relacionamento de seis anos

19/04/2022 | 15:11



Taron Egerton surpreendeu os fãs ao terminar o namoro de seis anos com a produtora Emily Thomas. A informação foi dada pelo jornal britânico The Sun logo após o ator ser flagrado em um aplicativo de relacionamento para celebridades. Eita!

O intérprete de Elton John em Rocketman ainda não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, a notícia chocou pois as celebridades eram um dos casais mais estáveis dos últimos anos, inclusive, com expectativas de casamento em um futuro próximo.

Uma fonte próxima do astro da franquia de Kingsman declarou ao jornal que o afastamento de Egerton e Thomas foi por conta de suas agendas lotadas.

Taron e Emily têm estado muito ocupados no último ano e isso colocou muita pressão no relacionamento deles. Eles terminaram e não tem sido fácil para nenhum dos dois. Ele está curtindo um período sozinho, mas não vê problemas caso surja uma pessoa nova em breve. Ele tem usado aplicativos e espera conseguir alguns encontros, afirmou o contato ao veículo.