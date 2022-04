De biquíni, Mariana Rios passeia de iate em Miami e ostenta corpão

19/04/2022 | 15:10



Vez ou outra as famosas decidem mostrar seus biquínis preferidos e arrasam nas escolhas. Mariana Rios, por exemplo, aproveitou a temporada de descanso nos Estados Unidos para passear de barco por Miami.

Nesta terça-feira, dia 19, a atriz publicou um cliques no meio do oceano e nem precisa dizer que o biquíni colorido e a saída de praia com listras em efeito tie-die fizeram um baita sucesso nas redes sociais, não é mesmo? Sem contar o corpão que a artista exibiu.

O vento soprou felicidade. Ela ouviu, acreditou. Mais feliz ainda ficou!, escreveu na legenda.