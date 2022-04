Apesar de exaltar Anitta no Coachella, Ludmilla quer distância da cantora

19/04/2022 | 15:10



Cadê aquela bandeira branca que estava aqui? Os internautas estavam certos de que a rixa entre Anitta e Ludmilla estava perto de acabar. O contexto era perfeito. A Girl From Rio subiu no palco do Coachella cantando Onda Diferente, que não é nem de perto um de seus maiores sucessos, manteve a voz de Ludmilla na música - que também era algo que ambas haviam parado de fazer -, e, por fim, ainda recebeu um elogio da ex-amiga nas redes sociais.

Tudo certo, né? Só que não! Segundo informações do jornal Extra, fontes próximas a Lud esclareceram que, apesar de ela estar feliz em ver a música brasileira sendo exaltada no exterior, isso não muda o fato de ainda querer distância de Anitta.

Ela [Ludmilla] sabe que esse papo de pazes é puro marketing para uma música que seria lançada falando de amizade e reconciliação, disse a fonte.

Caso você não se lembre, a briga entre elas se intensificou justamente pela música Onda Diferente, que elas produziram junto com Snoop Dogg. A questão começou por causa da letra da canção, que foi escrita por Ludmilla. Certa vez, a cantora tomou os créditos pela criação nas redes sociais, e acabou recebendo uma enxurrada de hate dos fãs de Anitta. Depois desse ponto, tudo só foi ladeira abaixo!

Voltando a falar do Coachella, assim que os primeiros vídeos da Girl From Rio cantando o hit apareceram, muitos internautas marcaram Ludmilla no post. E não é que a cantora passou a noite inteira excluindo cada um dos comentários que citavam seu nome?

Ainda de acordo com o jornal, depois de um tempo, amigos de Ludmilla assumiram a tarefa e ajudaram a tirar o nome da cantora das redes. Eita!