Julia Roberts diz não ter feito mais comédias românticas por falta de bons roteiros

19/04/2022 | 15:07



A atriz Julia Roberts explicou o motivo de não ter feito muitas comédias românticas nos últimos 20 anos. Ao jornal The New York Times, ela contou que não surgiram bons roteiros.

"As pessoas às vezes interpretam mal a quantidade de tempo que eu não fiz uma comédia romântica como se eu não quisesse fazer uma", pontuou.

"Se eu tivesse lido algo que eu achasse que era o nível de escrita de Um Lugar Chamado Notting Hill ou O Casamento do Meu Melhor Amigo, eu faria. Eles não existiam até este filme que acabei de fazer que Ol Parker escreveu e dirigiu", completou ela fazendo referência a Ticket To Paradise, com estreia prevista para outubro.

Ela ainda reforçou que a maternidade foi outro motivo para a recusa de alguns trabalhos. "Tive três filhos nos últimos 18 anos. Isso eleva ainda mais a barra, porque então não é só: 'Este material é bom?' É também a equação matemática do horário de trabalho do meu marido e o horário escolar das crianças e as férias de verão."

As comédias românticas consolidaram o nome da atriz nos anos de 1990. De lá para cá, Julia chegou a fazer pequenos papéis em filmes do gênero, mas com menor frequência.

Atualmente, ela está no elenco de Gaslit, nova série da Starzplay baseada no caso Watergate, um escândalo político que ocorreu nos Estados Unidos nos anos de 1970.