PM prende sete por tentativa de estelionato em mercado de São Bernardo

Renan Soares

Especial para o Diário



19/04/2022 | 14:58



Policiais militares do 6º BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano) prenderam 7 pessoas por tentativa de estelionato na noite de ontem (18). O fato aconteceu por volta das 18h10, quando os PMs estavam em um bloqueio pela Avenida Taboão, e foram acionados por um funcionário do Assaí Atacadista, que denunciou uma ocorrência de estelionato em andamento.

Após deslocamento ao local e com o apoio do Grupamento de Operações, os PMs chegaram ao local do fato onde foi realizada a abordagem de sete pessoas, sendo cinco homens e duas mulheres, uma menor de idade. Os policiais realizaram a vistoria nos veículos dos suspeitos e encontraram nove aparelhos celulares e diversos cartões.

Questionado, um dos suspeitos confessou que tratava-se de produtos fruto de golpes, com a utilização de contas hackeadas em um site de compras, o que gerou prejuízo para diversas pessoas que tiveram seus dados vazados e utilizados numa em muitos golpes na internet. No estabelecimento Assaí, em caso de conclusão, o golpe traria um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.

Os criminosos e os veículos foram conduzidos ao 2° DP (Distrito Policial) de São Bernardo, no Rudge Ramos, onde ficarão à disposição da Justiça.