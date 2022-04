Centro educacional de Diadema apresenta palestra contra Bullying

Na terça-feira (19/04), o Centro Educacional de Diadema abre suas portas para todos que tenham o interesse de participar da palestra “Bullying é Violência”, que tem o intuito de informar os participantes que a violência não está somente ligada às agressões físicas. O bullying é um conjunto de agressões verbais e psicológicas que intimidam e traumatizam a vítima de quem geralmente é exposto e ridicularizado.

Durante a apresentação, serão abordados os danos que o bullying pode causar na vida de uma criança ou adolescente e as consequências que as vítimas podem carregar por toda a vida, gerando doenças psicológicas, como a depressão e ansiedade ou até levar ao suicídio. Além de mostrar maneiras de combater o bullying que acontece dentro das escolas, a palestra também contará maneiras de combater o cyberbullying, a violência que acontece na internet.

A palestra organizada por Débora Limírio, conta com a palestrante Luana Luiz e com uma equipe pedagógica composta por Laíze Guimarães, Elaine Menezes, Crystina Migliorini e Vilma Florêncio, e aborda tópicos que visam auxiliar na compreensão das pessoas sobre o bullying e maneiras de combater o problema. Alguns exemplos de assuntos que serão tratados são: O que é que significa bullying? Como reagir ao bullying? O que levam as pessoas a praticar bullying? Bullying na escola, como lidar com isso? Como pais e profissionais podem contribuir no combate ao bullying? O que crianças e adolescentes podem fazer para evitar situações de bullying? A Lei 13.185/2015, importante passo no combate ao bullying O que é Cyberbullying?