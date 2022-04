Johnny Depp continua ganhando salário de Animais Fantásticos 3 mesmo não aparecendo no filme

19/04/2022 | 14:10



Ao que parece, a conta bancária de Johnny Depp segue cada vez mais gorda. Isso porque, segundo a reportagem da revista norte-americana Vanity Fair, o ator continuou recebendo o salário da franquia de Animais Fantásticos mesmo após ser demitido.

Em dezembro de 2020, assim que surgiram acusações de agressão e abuso sexual contra o ator, o intérprete do vilão Grindelwald foi substituído por Mads Mikkelsen no terceiro filme da saga, Os Segredos de Dumbledore. No entanto, de acordo com o veículo, Depp recebeu 16 milhões de dólares, quase 75 milhões de reais, mesmo sem aparecer no longa.

O motivo é claro: regras de contrato! Os documentos do artista não previam uma quebra automática por questões morais, sendo assim Johnny e a Warner Bros. entraram em acordo. Detalhe: o ator chegou até a gravar uma cena do novo filmes antes de despedido. Eita!