Roderick Pooh Clark, do grupo Hi-Five, morre aos 49 anos de idade

19/04/2022 | 14:10



Os fãs do grupo Hi-Five foram pegos de surpresa com o anúncio da morte do membro fundador, Roderick Pooh Clark, no dia 17 de abril.

Aos 49 anos de idade, o cantor foi hospitalizado e, de acordo com o TMZ, não resistiu às complicações de uma pneumonia. Clark era tetraplégico desde 1993, quando sofreu um acidente de carro na Flórida, nos Estados Unidos.

Além dele, o grupo era formado por Tony Thompson, Russell Neal e Toriano Easley.