StopClub: rede social de motoristas e entregadores ganha função Câmera Secreta

Da Redação

Do 33Giga



19/04/2022 | 13:55



O StopClub, rede social de motoristas e entregadores, lançou a função Câmera Secreta. A funcionalidade, já disponível em seu aplicativo, é voltada para a segurança de motoristas e passageiros.

Com a Câmera Secreta do StopClub é possível filmar o interior ou exterior do veículo durante todo o serviço e trajeto, usando a própria câmera do smartphone. Além de maior sensação de segurança, a gravação serve também de contraprova do que ocorre dentro do carro, dando resguardo jurídico aos motoristas e entregadores acusados de praticar alguma irregularidade.

Para ter acesso a essa função, o usuário deve baixar o aplicativo do StopClub e fazer o cadastro de primeiro acesso. Para acionar a funcionalidade basta clicar no botão localizado na tela do Radar ou ativar a ferramenta por meio do botão flutuante.

A gravação iniciará em segundo plano possibilitando que o usuário navegue normalmente pelo aparelho celular, inclusive por outros aplicativos. Para encerrar a gravação, é só apertar o mesmo botão.

O aplicativo também permite personalizar alguns aspectos da gravação, como a qualidade e o tempo limite da filmagem, o tempo dos cortes e o local onde os vídeos serão salvos. As opções estão disponíveis no item Câmera Secreta localizado dentro do menu Configurações do app.

É recomendado ao usuário que faça uma cópia dos vídeos em um sistema de nuvem, garantindo acesso aos arquivos gravados pela Câmera Secreta mesmo que o smartphone onde o StopClub está instalado fique indisponível.

Além da Câmera Secreta, no StopClub o usuário pode compartilhar a localização com amigos conectados no aplicativo, trocar mensagens de áudio instantâneas na função Walkie-Talkie e participar de salas de áudio com outros usuários do app.

O que é o StopClub

Hoje, o StopClub, plataforma colaborativa 100% gratuita que auxilia e conecta motoristas e entregadores de aplicativo, possui mais de 80 mil usuários e está presente em todos os estados do Brasil –aproximadamente 800 cidades. O aplicativo também tem se expandido pelos EUA, Argentina e em outros 25 países, apresentando um crescimento de cerca de 20% de usuários por semana.

No canal oficial do StopClub no Instagram, há casos reais de situações registradas pelos usuários e encaminhadas à startup. Vale o clique.