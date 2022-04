Heineken deixa TVs brasileiras com tela preta; entenda a ação

Da Redação

Do 33Giga



19/04/2022 | 12:55



Todos os dias mais de 57 milhões de aparelhos de TVs são ligados no Brasil. Qual o impacto desses eletrodomésticos no consumo de energia?

Com isso em mente, a Heineken criou ação que foi ao ar na noite do último domingo (17). A cervejaria levou aos principais canais da TV aberta do país, como Globo, Record e Band, anúncio criado apenas com telas sem luz.

O filme Blackout, de 45’, criado pela agência Publicis Brasil, é um ato simbólico que faz parte da campanha que tem como objetivo chamar a atenção para a utilização de fontes renováveis de energia, e dar visibilidade ao Programa Heineken Energia Verde, que vai facilitar o acesso à energia verde para consumidores de todo o país.

A novidade integra a plataforma de sustentabilidade e cultura da marca, Green Your City, lançada em 2021. Nela, a Heineken firmou compromissos em três pilares: cidades mais verdes, economia circular e consumo responsável. Além do filme, a campanha inclui peças para redes sociais, banners digitais, entre outros.

Desde 2020, a cerveja Heineken é produzida com energia 100% verde nas cervejarias de Alagoinhas (BA), Ponta Grossa (PR), Araraquara (SP), e até 2023 em Jacareí (SP).

Heineken Energia Verde

O projeto de geração distribuída, iniciado recentemente, atende bares e restaurantes parceiros com a meta de chegar a 50% dos pontos de vendas parceiros da marca até 2030. Agora, abre caminho à cobertura residencial.

Pessoas físicas poderão optar pelo programa e ter acesso em suas próprias casas à energia 100% verde. A iniciativa é operacionalizada em parceria com geradores regionais de energia renovável certificada, cuja disponibilidade vem acontecendo de forma gradual no país.

O processo de adesão é simples: basta o interessado se cadastrar digitalmente no programa, acessando a plataforma Heineken Energia Verde. Serão solicitadas imagens de documentos como CNH ou RG/CPF do titular e cópia ou foto da conta de energia. A inscrição é gratuita, sem pagamento de taxas ou de instalação e não se exige fidelidade.

Para ter direito ao benefício, o usuário deve ter gasto mensal médio de pelo menos R$ 200,00 indicado na conta de energia. Após a adesão, em prazo de até 120 dias, será feita a conversão e terá início o fornecimento de energia verde, resultando em um desconto na conta de energia que pode chegar a 20%, a depender da região.

Fases do projeto

O projeto funciona em parceria com geradores regionais de energia renovável certificada, que estão sendo instalados em todo o pais.

Atualmente, já pode aderir ao programa quem mora em Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo (servido pela CPFL Paulista). Nos demais estados, a previsão é de que o serviço esteja disponível entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023.