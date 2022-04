ROG Strix G15: notebook da Asus chega ao mercado por R$ 14 mil

Da Redação

Do 33Giga



19/04/2022 | 12:55



A ASUS Republic of Gamers (ROG) anunciou o ROG Strix G15 no mercado brasileiro. O notebook é equipado com o novo processador AMD Ryzen 7 6800H e as memórias DDR5, que entregam até 50% a mais de velocidade quando comparadas às antecessoras.

Voltado aos usuários que buscam alta performance em seu equipamento, o ROG Strix G15 é lançado no país com uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060 que conta com um TGP (Potência Gráfica Total) de 140W.

A tecnologia MUX Switch permite também intensificar ainda mais a capacidade do sistema, direcionando recursos à placa de vídeo. Desse modo, aumenta a performance média nas partidas entre 15% e 43% de acordo com cada título.

O ROG Strix G15 tem tela de 15,6” QHD (2560×1440) e 165Hz de taxa de atualização – ideal para jogos competitivos nos quais o movimento e a resposta da tela fazem toda a diferença.

Outra novidade da linha Strix é o sistema inteligente de refrigeração (Intelligent Cooling), capaz de manter resfriados os componentes mais avançados do notebook, fornecendo o máximo desempenho. O novo método elimina a tradicional pasta térmica e capta o metal líquido da Thermal Grizzly que, aplicado na CPU, reduz em até 15° a temperatura do componente e ajuda a acelerar o processador.

O notebook ainda apresenta quatro saídas de ventilação, um sistema antipoeira, que elimina os resíduos da câmara de refrigeração, e o Arc Flow Fans™, com 84 lâminas que aumentam a capacidade de arrefecimento.

O novo ROG Strix G15 está disponível na Loja ASUS a partir de hoje (19) por R$ 13.999.