HBO Max anuncia produção de 'Além do Guarda-Roupa', primeiro dorama brasileiro

19/04/2022 | 12:40



A HBO Max anunciou nesta segunda-feira, 18, o início das gravações de Além do Guarda-Roupa, primeiro dorama (série de TV asiática) a ser produzido pela plataforma em solo nacional. A nova produção terá como principal locação o bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo, que reúne uma grande parcela da comunidade coreana que reside no Brasil.

"Este é nosso primeiro dorama brasileiro e acreditamos muito nesta nova produção, pois sabemos que há milhares de fãs da cultura coreana na América Latina", disse Tomás Yankelevich, diretor de conteúdo da Warner Bros.

A série será protagonizada por Sharon Blanche, que será Carol, uma menina brasileira de 17 anos, aspirante a bailarina e que quer distância de tudo que vem da Coreia, desde que foi abandonada pelo seu pai coreano.

No entanto, o seu guarda-roupa vira um portal mágico para o dormitório do grupo de K-pop ACT. Entre sonhos, aventuras, música, encontros e desencontros culturais, ela descobrirá um lado dela mesma que nunca tinha imaginado.

O seriado também terá participação dos astros coreanos Kim Woojin, Jin Kwon, Lee Min Wook e Jae Chan, que estão em São Paulo para as filmagens. Além da música, a produção promete incorporar elementos marcantes da cultura coreana.

"Contar com a participação de jovens talentos do K-pop traz ainda mais autenticidade e realidade desta cultura especial à produção", afirma Tomás Yankelevich. Em fase de gravação, Além do Guarda-Roupa ainda não tem data confirmada para estreia na plataforma da HBO Max.