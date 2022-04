Santo André expande o programa Moeda Verde para Havana e Vila Sá

Da Redação



19/04/2022 | 12:32



A Prefeitura de Santo André e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) expandiram na manhã desta terça-feira (19) o programa Moeda Verde para os núcleos de Havana e Vila Sá. O evento, realizado no CESA (Centro Educacional de Santo André) da Vila Sá, contou com a presença do prefeito Paulo Serra, da primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra (Cidadania), além do superintendente do Semasa, Gilvan Junior. Com a adição, o programa chega a 21 comunidades.

“Esse programa ensina que a natureza devolve aquilo que a gente faz para ela, quanto tiramos lixo da natureza, o que ela devolve para a gente? Uma cidade mais bonita, melhor. Um dia muito especial, a vigésima primeira comunidade que trazemos o programa. Tem um significado muito especial para nós estarmos aqui hoje, mais uma ampliação importante, cinco anos também do Banco de Alimentos que fez o Moeda verde sair do papel”, falou o prefeito, abrindo o evento.

A expansão realizada no CESA Vila Sá, na Rua Planaltina, Utinga, teve como público a criançada do local, que lotou a quadra do Centro para receber o prefeito. O Moeda Verde permite que moradores de Santo André troquem resíduos recicláveis, que seriam descartados no lixo, por alimentos como verduras, legumes e frutas. A cada cinco quilos de recicláveis entregues ao projeto, o munícipe recebe em troca um quilo de alimentos.

O projeto, idealizado pela primeira-dama, é coordenado pelo Semasa junto às secretarias da Prefeitura e órgãos do poder público. Também foi lembrado pelo prefeito Paulo Serra os cinco anos do Banco de Alimentos, completados hoje (19), no total já foram arrecadadas 2.600 de alimentos, permitindo a doação para a população que mais vulnerável.