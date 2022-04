Samsung Galaxy A33 5G e A73 5G chegam ao mercado; preços partem de R$ 2,7 mil

Da Redação

Do 33Giga



19/04/2022 | 11:55



A Samsung lança hoje (19) os novos smartphones da família Galaxy A no Brasil. São eles: Galaxy A33 5G e o Galaxy A73 5G.

O Galaxy A33 5G e o Galaxy A73 5G contam com processador de 5 nm. Enquanto o primeiro tem uma câmera principal de 48 MP, o segundo traz um sensor principal de 108 MP.

Os smartphones contam, por exemplo, com o Modo Noturno aprimorado, que sintetiza automaticamente até 12 imagens de uma só vez, para que as fotos noturnas fiquem mais claras e com menos ruído. E ao gravar vídeos em ambientes com pouca luz, a taxa de quadros destes novos integrantes da linha Galaxy A é ajustada automaticamente para criar vídeos com imagens mais claras e de alta qualidade.

O Modo Retrato também recebeu melhorias, garantindo que os contornos do objeto ou sujeito fotografado sejam feitos com mais precisão graças às câmeras e Inteligência Artificial (IA).

O Modo Diversão aplica divertidos e belos filtros sobre as fotos e vídeos, enquanto o Apagador de Objetos garante que as fotografias fiquem perfeitas, mesmo depois que o registro foi feito. Há também a remasterização de imagens, que pode dar nova vida aquelas fotos antigas e em baixa resolução guardadas em casa.

Design

Os novos integrantes da linha Galaxy A contam com uma moldura fina que dá aos dispositivos uma aparência suave, elegante e que se integra perfeitamente ao conjunto de câmeras traseiro.

O Galaxy A33 5G possui um display de 6,4 polegadas, enquanto o Galaxy A73 5G tem 6,7 polegadas. Ambos proporcionam maior durabilidade pois são construídos com Corning Gorilla Glass 5 e possuem certificação IP673, que garante maior resistência à água e poeira.

Ambos os dispositivos irão receber até quatro gerações de atualizações de One UI (Android OS) e até cinco anos de atualizações de segurança. Esses recursos permitem que os usuários acessem o software e a segurança mais recentes, assim maximizando o ciclo de vida do smartphone.

Galaxy A53 5G

Além dos Galaxy A33 5G e A73 5G, a Samsung já apresentou ao Brasil o Galaxy A53 5G, que foi lançado em março no país. Com tela infinita de 6,5 polegadas e câmera principal de 64 MP

Preço e Disponibilidade

O Galaxy A33 5G é oferecido nas cores preta, branca, azul e rosê pelo preço sugerido de R$ 2.699,00. Já o Galaxy A73 5G está disponível nas cores branca, cinza e verde4 pelo preço sugerido de R$ 3.799,00.

O Galaxy A53 5G chegou às lojas em 17 de março nas cores preta, branca, azul e rosê pelo preço sugerido R$ 3.499,00.

A seguir, confira a ficha técnica completa dos modelos.