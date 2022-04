Feriado prolongado registra 2,4 milhões nas rodovias e 49 mil infrações em São Paulo

Renan Soares

Especial para o Diário



19/04/2022 | 11:47



A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) registraram com auxílio do CCI (Centro de Controle de Informações), a circulação de mais de 2,4 milhões de veículos no Estado de São Paulo durante o feriado de Páscoa (14 a 17 de abril). Nas vias que ligam a capital aos municípios, litoral e interior foram registrados mais de 1,7 milhão de veículos. Já a Polícia Militar Rodoviária aplicou um número próximo de 49 mil multas por infrações de trânsito, além da realização de mais de 30 prisões e apreensão de 197 quilos de drogas, na operação intitulada "Paixão de Cristo - Páscoa 2022”, com início na madrugada da quinta-feira (14) e encerramento na noite de domingo (17).

Na interligação da capital com o interior, pelo Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto passaram cerca de 483 mil veículos, já no Sistema Castello-Raposo, foi o que mais recebeu automóveis durante o feriado, com cerca de 575 mil veículos. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes recebeu tráfego de 401 mil motoristas. Na ida para as praias, sentido litoral, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) recebeu 220 mil veículos nos quatro dias, segundo boletim da Ecovias. na Rodovia dos Tamoios, ligação entre Vale do Paraíba e litoral Norte, 96 mil veículos foram registrados.

“A Operação Páscoa garantiu mais segurança e maior conforto aos usuários que passavam pelas rodovias paulistas. Foram mais de 2,4 milhões de veículos, o que reforça a importância dessa ação integrada entre DER, Artesp, concessionárias e Polícia Rodoviária Estadual”, avalia João Octaviano Machado Neto, secretário estadual de Logística e Transportes.

Nas rodovias do DER foram registrados os seguintes números: Dr. Manoel Hyppólito Rego com 110.200 veículos (64.166 em 2021); Rodovia Padre Manoel da Nóbrega com 191.122 veículos (126.738 em 2021); Mogi Bertioga com 54.049 veículos (26.150 em 2021); Oswaldo Cruz com 32.472 veículos (18.284 em 2021); Raposo Tavares com 273.236 veículos (253.055 em 2021).

Já a Polícia Militar Rodoviária realizou policiamento em 22 mil quilômetros do Estado. Com apoio do Setor de Inteligência da Instituição, foram definidos locais estratégicos para mobilizar o efetivo, que contou com 3,4 mil policiais, e apoio de mais de 800 viaturas e bases operacionais. Foram 48.954 autuações por infrações de trânsito, com 24.160 por excesso de velocidade, 5.161 por não uso do cinto de segurança, 1.3146 por dirigir embriagado ou se recusar a fazer o bafômetro, 1.259 por ultrapassagens em locais proibidos e 880 por uso de aparelho celular ao volante.

Houve 27.689 testes de alcoolemia em motoristas sendo que 16 já foram conduzidos por embriaguez ao dirigir, outras 21 pessoas foram presas sendo 12 procurados pela Justiça, também houve a apreensão de três armas de fogo e 196,9 kg de drogas no período.