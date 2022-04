Namorada de Cristiano Ronaldo mostrou momento em família pouco antes de tragédia com morte do filho no parto

19/04/2022 | 11:10



Infelizmente um dos filhos gêmeos recém-nascidos de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez não resistiu ao parto e morreu. No último sábado, dia 16, a namorada do jogador de futebol havia compartilhado nas redes sociais um momento com a família e os amigos pouco antes da tragédia sofrida por eles.

No vídeo, que já foi tirado do ar da conta da modelo, o casal surgia em um momento de descontração. Era possível ver CR7 de camisa preta se divertindo e conversando com os presentes. Fazendo companhia ao casal no churrasco estava presente a irmã de Georgina, Ivana, com a filha de quatro meses no colo. O repórter Edu Aguierre compareceu à reunião acompanhado da namorada, Julia Salmean.

Segundo informações do jornal Daily Mail, o registro teria sido feito logo após a vitória do Manchester United contra o Norwich City por três a dois, sendo todos os gols da equipe de Manchester marcados por Cristiano Ronaldo. Inclusive, o atleta português teria fingido estar grávido colocando uma bola por baixo da camisa ao deixar o campo, em celebração do então aguardado nascimento dos gêmeos.