Grupo Cênico Regina Pacis. Sessenta anos de São Bernardo. De asas para o mundo.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/04/2022



O Grande ABC já foi mais unido. Neste novo milênio, mesmo com o Consórcio Intermunicipal, cada um dos sete municípios tem se fechado em torno do seu umbigo, ignorando tempos áureos em que a região era uma grande família e havia intercâmbio em todas as áreas. O individualismo tomou conta das nossas cidades – e mesmo dentro de cada cidade, há grupos fechados em bairros. É tempo de se abrir.

Aos 60 anos hoje completados, o Grupo Cênico Regina Pacis poderia ser uma das primeiras atrações do novo Carlos Gomes. Daí porque, ao menos nesta II Semana Santo André 2022, o Regina Pacis também é andreense, o que nos leva a lembrar de um nome de São Caetano, que mora em Santo André e que fez sucesso em São Bernardo: o ator e animador cultural Boni Carvalho.

Caro leitor, descubra o Boni nestas fotos selecionadas pela Hilda Breda, ela que é o coração do Regina.

Saibam mais: Antonino Assumpção, o fundador do Regina Pacis, também era andreense.

E com vocês, a Rainha da Paz

Texto: Hilda Breda

21 de abril de 1962, em São Bernardo, Antonino Assumpção resolveu criar um grupo de teatro, reunindo jovens da comunidade da Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, hoje basílica. O nome Regina Pacis foi extraído de uma ladainha em louvor a Nossa Senhora - em latim: Regina Paccis, que significa Rainha da Paz.

O Regina Pacis iniciou com apresentações de pequenos esquetes e representações religiosas. Passado o primeiro ano, o grupo alçou voo desligando-se da paróquia e adquiriu responsabilidade para levar ao palco textos de autores consagrados.

Nestes 60 anos dedicados ao teatro, encenou cerca de 150 textos, de autores nacionais e estrangeiros, entre dramas e comédias, dirigidas ao público adulto e infantil. A estes trabalhos somam-se a criação de “performances”, peças curtas e esquetes mesclando, muitas vezes, as linguagens do canto e da dança.

Também, em alguns espetáculos, teve parceiras com outras instituições artísticas: orquestras, corais, filmes, escolas de música e dança.

Essa significativa trajetória gerou um vasto acervo composto de fotos, figurinos, acessórios, cenários, programas, cartazes, vídeos e matérias jornalísticas.

Deste patrimônio fazem parte os muitos troféus recebidos, inclusive em nível do Estado de São Paulo. O grupo nunca parou.

CELEBRAÇÃO – Missa em ação de graças marcará hoje, às 19h, na Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo, o início das comemorações dos 60 anos do Regina Pacis.

1976. Castro Alves Pede Passagem: Juares Jardim, Cleide Breda, Neide Modro, Elenice Vieira, Darci Camilo, Alberto Chagas, José Antonio Guazzelli, José Monteiro Alves, Hilda Breda, Vilma Breda e Ana Maria Medici; no chão: Boni Carvalho e Hélio Roberto de Lima

1989. Em Defesa de Gigi Damiani: Elenice Vieira, Inês Vanzella, Romualdo Crusco, José Luiz do Prado, Hilda Breda, Mariluci Nogueira, Antonino Assumpção e Ana Maria Medici





2019. Momentos de São Bernardo: Murilo Liberato, Paula Assalin, Miguel Assalin, Cristiano Liberato, Reginaldo Lucas, Emeri Guglielmetti, Jaqueline Ladeia, Jussara Ladeia, Ligia Neves, Cauan Neves, Fatima Lucas, Ana Gouvea, Gabrielly Gouvea, Luciano Rebequi, Ana Maria Medici, Carlos Scatena, Leonildes Cunha, Cesar Ladeia, Dina Chagas, Marlene Calixto, Yuri Giordan, Marcos Picon, Valdir Dellabarba, Gisele Giordan e Irani Rodrigues

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Acervo: Regina Pacis

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 21 de abril de 1972 – ano 14, edição 1823

MANCHETE – Grande ABC festeja a Independência.

Todos os municípios organizaram programas comemorativos do Sesquicentenário da Independência do Brasil.



SANTOS DO DIA

Anselmo

Conrado de Parzão



MUNICÍPIOS PAULISTAS

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Bofete (1880), Colina (1925) e Lins (1920).

Hoje também é o aniversário de Brasília. Capital Federal. Fundada em 21 de abril e 1960.

HOJE

Dia de Tiradentes (Joaquim José da Silva, executado em 1792)

Dia do Metalúrgico

Dia da Latinidade

Dia do Policial Civil e Militar

Falecimentos

Santo André

Clarinda Cavalcante Vieira, 97. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Mariana Severa de Queiroz, 93. Natural de São Paulo. Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

São Caetano

João de Figueiredo Paratudo, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Antonia Maria Vieira, 82. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Yara Caleira Bonassa, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Jandira (São Paulo).

Ribeirão Pires

Bento Ferroni, 78. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia em Paranapiacaba. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.