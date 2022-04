A igreja matriz... ...a igreja cor-de-rosa. O novelista.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/04/2022 | 05:50



Do texto de Claudia Ferreira:

A Igreja Matriz de Santo André, a que antecedeu a atual, começou a ser construída em outubro de 1912 e foi inaugurada em 1914.

A atual foi construída entre 1945 e 1958.

Neste meio tempo, o pároco, padre Luiz Capra, pensou em construir uma segunda igreja, mais próxima da estação ferroviária, em decorrência do desenvolvimento que a paróquia tomava.

Assim, em 14 de março de 1917, é formalizada a posse da área onde seria erigida a Catedral do Carmo, cuja pedra fundamental data de 29 de julho daquele ano. A área foi doação de Bernardino Queiroz dos Santos.

NOTA – Uma placa de bronze no interior da Catedral do Carmo homenageia Bernardino Queiroz dos Santos, benfeitor da igreja/catedral.

Já a Igreja Matriz, no alto da Vila Assunção, tornou-se a igreja cor-de-rosa, simbolizada numa das fotos de hoje, do acervo de Marcia Rocha Neves.

O NOVELISTA

A capa da edição nº 94 de “Arte Revista” traz a foto de Francisco Ferrari. Redator. Produtor. Autor de radionovelas de emissoras como a Clube de Santo André e Difusora de São Paulo.

Crédito da foto 1 – Acervo: Marcia Rocha Neves

Crédito das fotos 2 e 3 – Divulgação: Maria Claudia Ferreira

PRIMEIRA MATRIZ. A nova Matriz de Santo André já com as cores que a identificou; e a antiga matriz, das grandes festas religiosas e quermesses

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 20 de abril de 1972 – ano 14, edição 1822

DESTAQUE – Começam as comemorações do sesquicentário da Independência do Brasil: 1822-1982.

DIADEMA – Uma nova via, ligando Piraporinha a Eldorado, será construída pela Prefeitura, servindo a Praça Nossa Senhora das Graças, no bairro Serraria, onde está o maior monumento local.

EM 20 DE ABRIL DE...

1902 – Em pauta nacional. O Acre é do Brasil. Rejeitava-se tratado firmado com a Bolívia em 1896, do arrendamento do Acre ao país vizinho.

1922 – O hidroavião dos pilotos portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho em Fernando de Noronha, depois de atravessar o Oceano Atlântico. Na aterrisagem, o avião sofreu sérias avarias.

Lisboa, 20 (Agência Havas) – Os aviadores portugueses pretendem continuar o “raid” em outro aparelho, caso o “Lusitânia” estiver realmente inutilizado. De Portugal seria remetido um hidroplano nas condições de terminar a viagem.

Hora precisa em que o hidroavião “Lusitânia” chegou a Fernão de Noronha em 18 de abril: 18h18, à velocidade de 140 quilômetros/hora.

Falece Manoel Eduardo de Almeida, o “Maneco do Padre”, titular do Cartório de Registro Civil de São Bernardo.

1952 – O primeiro aniversário da administração pública de São Caetano foi celebrado com missa campal e inauguração do Serviço de Abreugrafia para a população pobre infantil e adulta.

Houve a instalação do jardim da infância do Grupo Escolar Silvio Romero e abertura ao trafego de várias ruas pavimentadas.

Escreveu o Estadão: “Trata-se da primeira administração autônoma da cidade, visto ser São Caetano um dos novos municípios criados após a promulgação da Constituição Estadual de 9 de julho de 1946.

1957 – A Associação dos Proprietários de Imóveis e representantes sindicais aprovam ação anulatória do ato da Prefeitura de Santo André que majorou impostos e taxas municipais em até 300%, considerados escorchantes.

Inaugurada luz elétrica na Estrada dos Alvarengas, do bairro Assunção ao Jardim do Lago.

1977 – Dissolvidas as equipes de voleibol de São Bernardo, que eram representadas pela equipe do Palestra local.

1982 - GM apresenta Monza à imprensa.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Águas de Santa Bárbara (criado em 1876), Caraguatatuba (1857), Cunha (1785) e Paranapanema (1945).

Pelo Brasil: Campestre da Serra, Ipiranga do Sul, Lagoão, Santo Expedito do Sul e Tupanci do Sul (Rio Grande do Sul); Cariranha (Bahia); Figueira (Paraná); Lagarto (Sergipe); e Pesqueira (Pernambuco).

HOJE

Dia do Diplomata

Dia do Disco

SANTOS DO DIA

Inês de Montepulciano

Marcelino de Embrun

Teodoro

Falecimentos

Santo André

Maria de Lourdes Baptista Bilotte, 92. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.

Orlando Zardi, 91. Natural de Mococa (São Paulo). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Eliza de Souza, 102. Natural de Cuiabá (Mato Grosso). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Nelson Sarkis, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14. Crematório Ecológico Metropolitano de Ribeirão Preto (São Paulo).

São Caetano

Euridcyce Filetti Gimenez, 87. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Manoel Lopes de Mendonça, 69. Natural de Machado (Pernambuco). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Aparecida Broli Farah, 80. Natural de Bilac (São Paulo). Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Osvaldo Roncon, 81. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.