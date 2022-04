Maria Fernanda Cândido revela detalhes dos bastidores de Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore

19/04/2022 | 10:10



Maria Fernanda Cândido esteve no Conversa com Bial na última segunda-feira, dia 18. A atriz está em todos os cinemas ao redor do mundo com o filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, e claro que ela abriu o jogo e contou todos os detalhes dos bastidores das gravações do longa.

Maria conta que tudo começou com uma ligação de sua agente na Europa. A atriz não tinha quase nenhuma informação do que seria o papel, mas tinha noção de que se tratava de uma grande produção. O material precisava ser entregue até o final daquela semana, mas como a pandemia estava no auge, nem tudo saiu como esperado.

- Não tinha como fazer [o teste] com outros atores, era confinamento total [início da pandemia do coronavírus]. Pedi ajuda aos meus filhos e ao meu marido para a gente poder fazer a cena. Era um teste difícil de ser realizado e eles me ajudaram.

A atriz não teve tempo de finalizar a tempo de entregar no prazo, então enviou na segunda-feira, e torceu para que desse certo.

- Na terça-feira, final do dia, veio a resposta de que a personagem seria minha.

Bastidores do filme

Foi a partir desse momento, que Cândido descobriu que estava escalada para o terceiro filme de Animais Fantásticos, história que se passa dentro do universo da saga Harry Potter. Na trama, ela vive a bruxa Vivência Santos.

- Filhos ficaram enlouquecidos porque são super fãs. Foi a primeira vez que vi meus filhos me dando tchau para eu ir trabalhar numa boa: Vai, mamãe, vai tranquila. Nós vamos ficar bem, não se preocupe.

Maria Fernanda é casada com o empresário francês Petrit Spahira e mãe dos adolescentes Nicolas, 13 anos de idade, e Tomás, 15 anos.

Voltando a fala dos bastidores, a atriz foi questionada por Bial se teria ficado com sua varinha. Sonho de todo mundo, né? Mas a resposta de Cândido surpreendeu:

- Não, jamais. Essas varinhas são objetos que são absolutamente preciosos, guardados a sete chaves. É um ritual essa coisa da varinha. Quando eu recebi essa varinha foi um acontecimento.

As gravações aconteceram durante a pandemia, em estúdios que ficavam praticamente ao lado de onde os filmes da saga Harry Potter foram filmados. Super privilégio.

- É uma coisa íncrivel. Enorme.

Devido a Covid-19, outro detalhe que não passou despercebido, foi o enorme cuidado que a equipe tomou para evitar contaminações.

- Sou uma pessoa que pode dizer que fez PCR todos os dias. Nossa produção era a mais orgulhosa dos estúdios, porque não tínhamos tido nenhuma parada, enquanto outras tinham tido quatro, cinco paradas. Aí chegou fevereiro e aconteceu de um eletricista testar positivo no momento que fazia a cena mais importante da minha personagem.

A cena da qual Maria se refere, é uma em que ela precisa interagir com uma criatura do filme. Sobre a produção de uma cena como essa, ela conta:

- Existia uma espécie de boneco, que não tinha o acabamento, era só o esqueleto pra gente poder ter a dimensão e eu poder trabalhar o meu olhar. A gente recebia essa referência, mas na hora do ação não tinha nada, não podia ter nada, porque se não depois atrapalha na hora de fazer o trabalho de pós-produção.