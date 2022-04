Anchieta amanhece com trecho congestionado devido a acidente

Da Redação



19/04/2022 | 10:01



Atualizada às 10:41

Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), na manhã desta terça-feira (19), os motoristas que passarem pela Rodovia Anchieta vão encontrar tráfego congestionado. Segundo os dois últimos boletins, das 8h e das 9h, o trecho do km 40 ao km 44 tem lentidão devido a acidente no trecho de Serra. Em direção a São Paulo, o km 12 ao 10 é outro trecho que sofre com congestionamento, este devido ao alto fluxo de veículos.

Segundo informações da própria Ecovias, o trecho foi prejudicado graças a um tombamento de um caminhão carregado com água, porém o incidente já foi controlado, com o caminhão sendo removido do local, o motorista não sofreu ferimentos. O congestionamento é apenas um reflexo do tempo necessário para a retirada total e para o início da continuidade da via, o acidente ocorreu no km 44, e gerou acúmulo de veículos, e o trecho agora segue com normalidade.

A pista sul da via Anchieta permanece bloqueada no trecho de Serra para obras. A previsão para liberação é 17h. A Interligação Planalto é outra com tráfego congestionado, da Imigrantes à via Anchieta, sentido Litoral, do km 2 ao km 1. Nas demais rodovias do SAI o movimento de veículos está tranquilo. Com Operação 5x3, a descida está sendo feita pela pista norte da rodovia Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida é realizada pela pista norte da Imigrantes.

Segundo atualização das 10h, o fluxo foi restabelecido no trecho do km 40 ao km 44, mas o congestinamento em direção a São Paulo, do km 12 ao km 10 segue.