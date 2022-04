Além de World of Warcraft: os melhores jogos online de todos os tempos

Da Redação

Do 33Giga



19/04/2022



Títulos como Counter-Strike: Global Offensive e World of Warcraft são bastante populares entre o público. Mas há muito mais variedade no universo dos games digitais. Nesta lista, você conhece 14 dos melhores jogos online de todos os tempos. As opções vão desde mutiplayers extremamente competitivos até casas de apostas que pagam via Pix – alternativas mais do que o suficiente para espantar o tédio.

1. Counter-Strike: Global Offensive

Um dos jogos de tiro mais lendários de todos os tempos, Counter-Strike: Global Offensive marcou gerações, desde as mais antigas, que viviam nas Lan Houses, até as mais recentes, que têm o privilégio de jogar esses games a partir do conforto de casa.

2. War Thunder

War Thunder não é um jogo de guerra comum. Trata-se de um simulador de combates aéreos. A dinâmica de simulação traz um tipo de adrenalina diferente para os jogadores. Aqui, o usuário encontra ambientes conhecidos como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, até irreais, a exemplo da Terceira Guerra Mundial.

3. Warframe

Jogo de tiro em terceira pessoa que se destaca por seu visual único. Em Warframe, o gamer vai se ver em uma guerra futurística repleta de ação do começo ao fim.

4. World of Warcraft

Este jogo é tão popular que já se transformou em livros, revistas em quadrinhos e até filmes. A história é sobre um mundo repleto de magia e personagens únicos. World of Warcraft é facilmente um dos games online mais marcantes de todos os tempos. O tipo de título que já marcou gerações.

5. Fortnite

Lançado oficialmente em 2017, Fortnite caiu nas graças de fãs espalhados pelo mundo. É difícil explicar como um game conseguiu se tornar tão popular em tão pouco tempo, mas até festivais de música estão fazendo menção a este jogo.

6. Grand Theft Auto Online

O famoso GTA marcou gerações de gamers. Independentemente do capítulo da série, a história como um todo cativou milhões de pessoas ao redor do mundo. E é claro que existe uma versão online deste jogo que é igualmente importante e popular.

7. DOTA 2

DOTA 2 é um dos mais antigos da lista de melhores jogos online. Lançado em 2013, é um game de batalhas em que há dois tipos de público: as pessoas que o amam e as que o odeiam.

8. Among Us

Among Us é um jogo recente. Foi lançado em 2018, mas ganhou popularidade no mundo inteiro rapidamente. Talvez o principal motivo para a sua fama rápida tenha sido o fato de que vários youtubers famosos tenham entrado na brincadeira e feito vídeos sobre o game.

9. Minecraft

Minecraft é de fato um dos jogos mais populares de todos os tempos. Na verdade, a sua fama ultrapassa o game em si. Alguns youtubers, inclusive, ganharam fama por fazerem vídeos sobre este título.

10. Rocket League

Um dos poucos títulos de corrida na lista de melhores jogos online. Foi lançado em 2015 e ganhou muita popularidade nos últimos anos.

11. League of Legends

Também conhecido como LoL, é um jogo extremamente competitivo que já conta com campeonatos internacionais e nacionais.

12. Call of Duty: Warzone

Um dos melhores títulos da franquia Call of Duty. Este jogo deixou gamers do mundo inteiro impressionados com os gráficos e as histórias.

13. Valorant

Este game é diferente dos outros citados na lista de melhores jogos online. Isso porque tem gráficos únicos, personagens com características bem especificas e uma dinâmica que exige que toda a equipe jogue muito bem para ser vencedora.

14. Casas de apostas

A maioria dos jogos online tem uma coisa em comum: competitividade. Seja uma pessoa contra várias, seja equipes contra equipes, a disputa faz parte da diversão. E quando há competição, há apostas. Trata-se do cenário perfeito para apostas esportivas. Tanto é que, atualmente, é possível apostar em games digitais nas principais casas de apostas do mundo.