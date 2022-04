Da crista da onda à 'areia da praia'

Da Redação



19/04/2022 | 09:29



A onda em que surfava Caroline Rocha, mulher do ex-prefeito de Diadema Lauro Michels, até parece que virou um mar em ressaca. Tudo porque a liderança do Republicanos na cidade anulou a filiação de Caroline, do próprio Lauro e também do ex-presidente da Câmara da cidade, primo de Lauro, Marcos Michels. Todos haviam se filiado ao partido com intenção de encaminhar a pré-candidatura de Caroline à Assembleia, que se espelhou nos exemplos de Ana Carolina Serra (Cidadania), primeira-dama de Santo André, e da deputada estadual Carla Morando (PSDB), primeira-dama de São Bernardo. A situação, pelo menos por ora, é que Caroline teve de ‘voltar à praia’.

Bastidores

Amanda melhora

Após quadro de trombose, que causou sangramentos que paralisaram o lado esquerdo do corpo, a vereadora de Ribeirão Pires Amanda Nabeshima (PTB) apresentou melhora em seu quadro de saúde. Conforme informações de familiares, que a visitaram no hospital, a parlamentar foi extubada e passou a receber alimentação sólida. Inicialmente, o quadro da parlamentar foi atendido como AVC (Acidente Vascular Cerebral), mas que foi descartado após avaliação mais detalhada.

Volta ou não volta?

O PT de Santo André deve se reunir hoje para avaliar o retorno de Vanderlei Siraque (sem partido) às fileiras do petismo andreense. Em imbróglio que já dura mais de 15 dias, a legenda viu o retorno do ex-prefeiturável ser alvo questionamentos e impugnações por petistas da cidade, principalmente do ex-deputado federal Professor Luizinho (PT), aliado de Siraque em tempos passados. Siraque deixou a sigla em 2017, disparando sobre a falta de espaço dentro da legenda e se juntou ao PCdoB. Esse fato deflagrou crise no petismo andreense, já que muitos entendem que Siraque sempre teve espaço no partido.

Metralhadora

Visando cadeira na Câmara Federal, o vereador Márcio Colombo (PSDB) fez de seu Instagram uma metralhadora giratória. Nos últimos dias, sobrou para Geraldo Alckmin, Eduardo Bolsonaro, Jean Willys e, claro, Lula.