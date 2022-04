Casa nova! Após deixar a Globo, Tiago Leifert anuncia novidade na carreira: Que alegria

19/04/2022 | 09:10



Tiago Leifert é só alegria e gratidão! Após 16 anos na Rede Globo, o apresentador anunciou uma grande novidade em sua carreira e não escondeu a alegria.

Através dos Stories do Instagram, Leifert contou que foi contratado pelo Amazon Prime Vídeo para narrar alguns jogos da Copa do Brasil, começando pelo duelo entre São Paulo x Juventude-RS, na próxima quarta-feira, dia 20.

- Com muito orgulho e alegria venho aqui confirmar que vou narrar 15 jogos da Copa do Brasil no Amazon Prime Video, jogos exclusivos, começando nesta quarta-feira, com Juventude-RS x São Paulo. Que demais!, disse ele.

Leifert também interagiu com os seguidores e pediu sugestões para comentaristas:

- Faço uma pergunta para vocês, preciso de um comentarista que pode ser o comentarista da Copa do Brasil lá comigo no Prime Video. Caio Ribeiro está contratado pela Globo, não dá. Vou colocar uma caixinha de perguntas, mandem sugestões.

Vale pontuar que esse é o quarto projeto do artista após sua saída da Globo. Leifert anunciou seu canal no YouTube, chamado 3 na Área, que conta com a participação dos comentaristas Rica Perrone e Eduardo Semblano.