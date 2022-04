As 10 melhores atrações da Islands of Adventure, em Orlando

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



19/04/2022 | 08:59



O nome traduzido como “Ilhas de Aventura” entrega de cara o que rola no parque temático que pertence ao grupo Universal, em Orlando. Entre as melhores atrações da Islands of Adventure estão montanha-russas e simuladores inspirados em super-heróis, dinossauros e até mesmo no bruxinho Harry Potter.

Logo na entrada do centro de lazer, quem cruza a Marvel Super Hero Island repara no esmero do conglomerado em relação aos cenários, repletos de detalhes dos mundos dos quadrinhos. O mesmo ocorre na área que surge logo em seguida, a Toon Lagoon, terra do marinheiro Popeye.

E assim se sucede em Jurassic Park, onde fica a montanha-russa mais radical da Flórida e um arrojado simulador do King Kong. Isso sem contar a Seuss Landing, espaço lúdico que enche os olhos das crianças (e dos marmanjos) com cores e formas arredondadas inspiradas nas histórias de Dr. Seuss.

Divulgação Jurassic World VelociCoaster, a montanha-russa mais radical da Flórida

Ao mesclar experiências infantis com atrações para adultos, o parque acaba conquistando toda a família. O ápice se dá em The Wizarding World of Harry Potter, área que retrata a vila de Hogsmeade e tem como destaques o Castelo de Hogwarts, palco de um simulador, e a surpreendente montanha-russa Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure.

É pertinho dali, inclusive, que parte o Hogwarts Express, trem que liga a Islands of Adventure ao outro parque temático do complexo em Orlando, a Universal Studios – que, por sinal, também tem sua área dedicada a Harry Potter.

As melhores atrações da Islands of Adventure

Para ganhar tempo ao visitar o parque, confira quais são as 10 melhores atrações da Islands of Adventure. A lista inclui opções para quem viaja com crianças pequenas.

Jurassic World VelociCoaster

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Skull Island: Reign of Kong

Incredible Hulk Coaster

Harry Potter and the Forbidden Journey

The Amazing Adventures of Spider-Man

Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls

Popeye & Bluto’s Bilge-Rat Barges

Flight of the Hippogriff

The Cat in the Hat

Jurassic World VelociCoaster

Divulgação Jurassic World VelociCoaster

Jurassic World VelociCoaster é a montanha-russa de lançamento mais rápida e mais alta da Flórida. Na prática, ela alcança 112 km/h e leva corajosos visitantes a 47 metros de altura antes de encarar uma queda acentuada de 80 graus.

Ao longo do trajeto, que imita o habitat dos dinossauros, a VelociCoaster conta ainda com espirais de 360 ??graus e uma manobra invertida que se estende por mais de 30 metros de trilhos (ao todo, o percurso tem 1.430 metros).

Empolgante, a atração foi desenvolvida pela equipe da Universal Creative em parceria com os cineastas da franquia Jurassic World, incluindo Steven Spielberg, Colin Trevorrow e Frank Marshall. Eu fui e saí de lá de cabelo em pé.

Altura mínima: 1,30 metro

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Divulgação Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Com 1,5 km de trilhos, a “montanha-russa do Harry Potter” leva os fãs à loucura graças aos detalhes do cenário. Há diversas referências a Hagrid, como a floresta e as ruínas em que o simpático gigante ministra algumas de suas aulas de aulas de Trato das Criaturas Mágicas.

É na hora de brincar, porém, que a mágica acontece para valer na Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure. O trenzinho é formado por 14 lugares, separados de dois em dois, entre motocicletas e sidecars. Vale a pena ir em ambos, já que as experiências são diferentes – embora a mais focada na “visão de Harry Potter” seja a do sidecar.

Durante o trajeto, cercado por 1.200 árvores, há sete lançamentos em alta velocidade. De quebra, em determinado momento, todo mundo é erguido a 20 metros de altura em um ângulo de 70 graus, para depois voltar de costas. E ainda tem uma surpresa antes do final., mas tem que ir até lá e encarar para descobri-la.

Altura mínima: 1,22 metro

Skull Island: Reign of Kong

Divulgação Skull Island Reign of Kong

Esta aventura começa tranquila, em um caminhão que passa por um trajeto cercado de crânios, é verdade, mas nada que assuste os visitantes até que o portal de um templo é atravessado. Aí, pode se preparar, pois o bicho pega.

Desenvolvida com a ajuda de Peter Jackson, diretor do filme King Kong, de 2005, Skull Island: Reign of Kong deixa todo mundo diante de um domo onde a ação ocorre por todos os lados e você não sabe exatamente para onde olhar.

A projeção 3D é intensa e conta uma história que rola em 1931, antes mesmo da expedição de 1933 retratada no longa-metragem original. Caçadores em desespero, dinossauros estressados e o célebre King Kong quebram o pau na frente da galera, que sente o caminhão tremer e o sangue correr gelado pela espinha.

No final, um enorme boneco do gorilão aparece para dar um alô. Apesar dos sustos, vale a pena. Só não leve as crianças muito pequenas, pois elas podem sair aterrorizadas.

Altura mínima: 92 centímetros

Incredible Hulk Coaster

Divulgação Incredible Hulk Coaster

De diversos pontos do parque dá para ver a estrutura verde repleta de curvas, inversões e descidas. Este “monstro” de 33 metros de altura, chamado Incredible Hulk Coaster, assusta um monte de gente logo na entrada e é, sem dúvida, uma das melhores atrações da Islands of Adventure.

Com diversos loopings e acelerações, que atingem 108 km/h em dois segundos, a atração arranca gritos que são ouvidos o dia todo pelos visitantes. Durante o percurso, que dura 2m15 (mas parece durar uma eternidade), há sete inversões e dois trechos subterrâneos.

A verdade, porém, é que depois que o carrinho arranca no meio da subida (sim, da subida, e não da descida), quase não se percebe o que está acontecendo. É pura diversão.

Se você passa mal ou tem problemas de saúde, tudo bem, mas se o lance for apenas medo, nem pense duas vezes e brinque na Incredible Hulk Coaster. A sensação depois que acaba é maravilhosa. E você vai querer voltar!

Altura mínima: 1,38 metro

Harry Potter and the Forbidden Journey

Divulgação Harry Potter and the Forbidden Journey

A atração que fica no interior do Castelo de Hogwarts combina ação em tempo real, tecnologia robótica e cinema. Durante a aventura, os visitantes são transportados por pouco mais de quatro minutos para dentro do universo de Harry Potter.

Enfeitiçados por Hermione, os visitantes encontram o bruxinho e Rony, montados em suas vassouras. A partir daí, os convidados voam sobre Hogwarts graças ao mágico pó de flu. Não demora para surgir um dragão, o Salgueiro Lutador e uma divertida partida de quadribol.

No trajeto, é possível curtir diversos objetos e cenários que fazem parte dos filmes e livros de Harry Potter, como a sala do diretor Dumbledore, as aulas de defesa contra as artes das trevas e o Grande Salão.

Ao todo, 12 cenas são transmitidas enquanto as pessoas brincam ao lado das imagens dos três principais personagens da saga, além de Albus Dumbledore, Rubeus Hagrid e Draco Malfoy, todos representados pelos atores dos filmes.

Há quem fique mareado em Harry Potter and the Forbidden Journey. Caso aconteça contigo, não feche os olhos. Coloque as palmas das mãos sobre as pernas, pouco acima dos joelhos, e olhe fixamente para elas, até acabar a aventura. Assim, você terá mais chances de se recuperar.

Altura mínima: 1,22 metro

The Amazing Adventures of Spider-Man

Divulgação The Amazing Adventures of Spider-Man

A atração dedicada ao super-herói Homem-Aranha, que revolucionou a tecnologia aplicada em parques de diversões quando foi lançada, em 1999, foi repaginada em 2012 e consegue se manter atual até hoje. Para isso, usa telas em alta definição, óculos 3D modernos, um sistema de áudio poderoso, iluminação e centenas de detalhes e efeitos especiais.

A brincadeira rola em um prédio que, por fora, parece simples. Lá dentro, todo mundo apanha um óculos 3D e é encaminhado para um veículo de trilho, como os de uma montanha-russa indoor.

The Amazing Adventures of Spider-Man, entretanto, não é uma montanha-russa, tampouco um cinema 3D. O conceito da atração envolve a projeção de imagens em diversas telas, algumas delas do tamanho de um prédio de quatro andares.

De dentro do carrinho, que se mexe sem parar, você presencia explosões de calor e jatos de água, entre outros efeitos. E, no final, todo mundo é pego de surpresa.

Altura mínima: 1,02 metro

Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls

Paulo Basso Jr. Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls

Não há surpresas, ao menos desagradáveis! Na hora de encarar a fila, você já pode observar o que vem pela frente: uma longa e rápida queda que despenca na água e molha todo mundo.

Se mesmo assim você quiser enfrentar Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls, vá preparado: a descida é íngreme e o brinquedo molha para valer. Ou seja, é uma delícia, sobretudo no calor.

A aventura começa calminha. Até demais, para falar a verdade. Enfileirados a bordo de barquinhos, os visitantes observam bonecos divertidos espalhados por cenários coloridos. Músicas infantis ecoam das caixas e a sensação é a de estar em uma montanha encantada.

De vez em quando, rola uma subida e um susto, pois a cada curva se tem a impressão de que a queda surgirá. Mas isso demora a acontecer. E como tudo que sobe desce, não tem jeito: no final, uma descida de 23 metros surge e o pega de surpresa.

Aí, é melhor que esteja pronto, pois o barquinho chega a até 80 km/h. Prepare-se para tomar banho.

Altura mínima: 1,12 metro

Popeye & Bluto’s Bilge-Rat Barges

Divulgação Popeye and Bluto’s Bilge-Rat Barges

Uma das atrações melhores atrações da Islands of Adventure é a Popeye & Bluto’s Bilge-Rat Barges, principalmente no verão. Afinal, todo mundo entra em uma espécie de boia com o objetivo de ajudar o marinheiro Popeye a salvar sua amada Olívia das garras do malvado Brutus.

Quando a jornada se inicia, o barco segue por rios artificiais e cai diversas vezes na água, que espirra por todos os lados. Por isso, não se esqueça de levar uma roupa extra na mochila ou então uma capa de chuva, pois as vendidas no parque são muito caras.

Agora, se a ideia é passar longe da água, vá para cima da ponte que corta o brinquedo. Lá, dá para colocar moedas de US$ 0,10 em revólveres para atirar jatos d’água em quem estiver brincando.

Altura mínima: 1,07 metro

Flight of the Hippogriff

Divulgação Flight of the Hippogriff

Esta pequena montanha-russa vem a calhar para quem viaja em família, já que crianças e adultos podem brincar juntos. A diversão começa ainda na fila, na qual os convidados seguem até a cabana de Hagrid, o guarda-costas do mundo criado por J. K Rowling.

Na historinha por trás da atração, Hagrid ensina o modo perfeito para se aproximar de um Hipogrifo. Essa é a deixa para todos entrarem a bordo de trenzinhos e encarar pequenas descidas, além de trenzinhos de alta velocidade.

Uma boca dica é ir com o celular em punho (bem preso), pois no meio do trajeto é possível ter uma ótima vista do Castelo de Hogwarts. Ou apenas curtir a paisagem, pois vale a pena.

Altura mínima: 92 centímetros

The Cat in the Hat

Divulgação Gatola da Cartola, na Seuss Landing

Este passeio de carrinho invade o universo do personagem Gatola da Cartola. A atração conta

com bonecos mecânicos e é bem bonitinha.

Ao sair dela, vale a pena passear com calma na área Seuss Landing. Repare que ali praticamente não há ângulos retos, uma característica dos traços do famoso Dr. Seuss. O espaço conta com playgrounds, restaurantes, lojas coloridas e diversas atrações para os menorzinhos.

Altura mínima: 92 centímetros

Tour VIP na Universal

Não é fácil ir às 10 melhores atrações da Islands of Adventure no mesmo dia, ainda mais na alta temporada, quando há muitas filas. Por isso, vale a pena estabelecer prioridades antes mesmo de viajar.

A dica aqui é levar em consideração o perfil do grupo com que está viajando. Respeite o fato, por exemplo, de as pessoas gostarem mais de atrações radicais ou se há crianças pequenas, que precisam relaxar entre uma experiência e outra.

Para ajudar nesta tarefa, é possível contratar um tour VIP guiado no complexo. Quando fiz, fui a 13 brinquedos tanto da Islands of Adventure quanto da Universal Studios. Confira todos os detalhes aqui.

Onde ficar na Universal, em Orlando

Divulgação Cabana Bay Beach Resort, um dos hotéis da Universal

Quem pensa em ganhar tempo para curtir mais atrações também pode ficar em um dos oito hotéis da Universal, em Orlando. Isso porque os hóspedes do complexo ganham diversos benefícios, como entrar nos parques até uma hora antes do público regular.

A lista de hotéis na Universal inclui:

Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites

Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites

Aventura Hotel

Cabana Bay Beach Resort

Sapphire Falls Resort

Royal Pacific Resort

Hard Rock Hotel

Portofino Bay Hotel

Obs: Confira mais detalhes sobre as melhores atrações da Islands of Adventure e todos os parques da cidade no Guia de Orlando, da Editora Europa.