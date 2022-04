Aramaçan elege diretoria executiva para os próximos 4 anos

Da Redação



19/04/2022 | 08:48



O Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, tem nova diretoria. Em votação, que se estendeu de 10 a 17 de abril, no salão social da agremiação, no bairro Silveira, foi eleita a Chapa 1(Vida Aramaçan), com 1.162 votos. Titular e cônjuge tinham direito a voto no pleito e, segundo informações do próprio clube, aproximadamente 12 mil sócios estão em condições de escolher os novos diretores. Assim, Ruberlei Chaves assume a cadeira de presidente, com Carlos Roberto de Souza como vice-presidente; e Paulo Galvão, segundo vice-presidente.

A Chapa 2 (Renovação) ficou na segunda colocação. com 126 sufrágios. Houve ainda 11 votos nulos e 13 em branco. Os eleitos têm longa trajetória administrativa no Aramaçan e já ocuparam cargos em outras diretorias e no conselho deliberativo.

O clube, fundado em 6 agosto de 1930, completa 92 anos neste ano, e, mais do que um clube social, é berço de vários atletas brasileiros, entre os mais recentes a paraolímpica Verônica Hypólito e o tenista Nicolas Zanellat. A posse está marcada para o próximo dia 1° de maio.