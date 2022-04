Munícipes do Jardim Pedreira dizem que foram abandonados pela Prefeitura de S.Bernardo

Renan Soares

Especial para o Diário



19/04/2022 | 00:01



Moradores do Jardim Pedreira, em São Bernardo, têm reclamado de abandono por parte da Prefeitura. Os problemas se acumulam e vão de buracos na rua, lixo acumulado, falta da poda de mato e um morro que causa deslizamento com frequência.

Mara Bonesi, 53 anos, aposentada e técnica em enfermagem, mora na Rua Francisco Chagas e relata que o local precisa de manutenção urgente. “Quem limpa a rua são os moradores. A gente tem que se reunir, limpar, catar lixo etc. No caso do mato os moradores que se juntaram e capinaram porque eles (Prefeitura) não vieram nem recolher. O morro tá limpo porque um morador de 65 anos ficou pendurado limpando, tirando o excesso do capim, para que não colocassem fogo e atingissem a casa dele”, relata a moradora, que disse que não vê agentes da administração no local há três meses.

A reclamação é compartilhada por Maria de Fátima Fernandes, 65 anos, aposentada. “A gente queria muito que a Prefeitura viesse visitar a gente e limpar, fazer alguma coisa com os terrenos porque só serve para juntar rato e colocar lixo. A rua está cheia de buraco e nunca ninguém aparece aqui para ajudar”, esbravejou.

Segundo as moradoras, a coleta de lixo no bairro não é eficiente, fazendo com que os sacos fiquem acumulados. Além disso, elas relatam que não possuem serviço de zeladoria adequado.

Um morro pequeno, próximo a Rua Paulo José Lins Rocha, também é motivo de preocupação. De acordo com os relatos, motos e carros já caíram do local, além o risco de deslizamento. Os munícipes contam que um representante da Prefeitura foi ao local no ano passado e prometeu fazer muro de arrimo para a contenção, o que não ocorreu até agora. Moradores relatam que, após a manutenção feita pela metade, entraram em contato com a Prefeitura, mas sem sucesso.

“Eles vieram cortar o mato, cortaram, prometeram vir recolher, prometeram limpar a rua e não vieram. Eu liguei na Prefeitura reclamando dizendo que tinha feito uma denuncia. No dia seguinte, um vereador mandou um assessor para perguntar o que que nós queríamos, eu falei que a gente quer tudo, queremos melhoria no bairro, queremos coleta de lixo no dia correto, queremos que arrume a rua, queremos que recolha o mato. Nada foi feito”, finaliza Mara.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Bernardo informou “que as ruas citadas receberam os serviços de corte de mato na semana passada. Geralmente, essa manutenção tem prazos estipulados e pré-determinados (são executados a cada 120 dias), a fim de que a zeladoria seja realizada em todos os bairros da cidade. Os fiscais do setor deverão vistoriar a região para averiguar as condições citadas na denúncia”.