Em 5 anos, Sto.André arrecada 2,6 mil toneladas de alimentos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/04/2022 | 00:01



O Banco de Alimentos de Santo André completa hoje cinco anos de reabertura, contabilizando 2.600 toneladas de itens arrecadados. A instituição, que faz parte do Núcleo de Inovação Social, permite a doação de alimentos a população que vive em situação de alta vulnerabilidade, assegurando nutrição saudável aos beneficiários, além de reduzir perdas e desperdício de alimentos não comercializados, mas ainda próprios para o consumo.

A iniciativa é feita em parceria com 116 entidades assistenciais que fazem a distribuição do material arrecadado. Todas são monitoradas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Os munícipes podem doar itens na sede do banco, que fica na Avenida dos Estados, 2.195, em Santa Teresinha, e também nas Lojas Solidárias, localizadas nos shoppings Grand Plaza, ABC, Atrium e Shoppinho Santo André. Neste mês todos os eventos da programação de aniversário de 469 anos da cidade recebem dois quilos de alimento não perecível.

“Comemorar os cincos anos de retomada do Banco de Alimentos é uma conquista para Santo André, por todo o trabalho social que é feito a partir desta estrutura. Graças ao banco, conseguimos números expressivos de arrecadações e levamos comida à mesa de quem mais precisa, inclusive no momento mais desafiador da nossa história, com a pandemia de Covid-19. A solidariedade da nossa gente ajudando Santo André a resistir”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Os alimentos arrecadados são recebidos, triados, processados e destinados prioritariamente às entidades cadastradas. Em cinco anos, foram entregues mais de 237 mil cestas básicas. Só em 2021 foram mais de 1.000 toneladas de alimentos recebidos e distribuídos. No programa Moeda Verde, que troca cinco quilos de recicláveis por um quilo de alimentos frescos, o Banco de Alimentos já entregou mais de 120 toneladas de frutas e verduras.

“É uma grande alegria comemorar estes cinco anos de reabertura. Está provado que foi uma medida mais do que acertada. O trabalho do Banco de Alimentos tem sido fundamental para atendermos as famílias que mais precisam. Principalmente durante a pandemia, essa ajuda foi primordial. E vamos continuar”, ressaltou a atual presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Claudia de Fabris, que substituiu a primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra (Cidadania), que deixou o cargo para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa na eleição de outubro.

Para garantir a destinação correta dos alimentos recebidos pelo Banco de Alimentos, são realizadas visitas periódicas às entidades assistenciais. Os profissionais avaliam as instituições, seus beneficiários e realizaram novos cadastramentos. São atendidas mensalmente cerca de 50 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos, idosos, idosos acamados e moradores em situação de rua.