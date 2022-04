Desproporção e traição

Do Diário do Grande ABC



18/04/2022 | 23:59



João Doria (PSDB) encaminhou R$ 191,5 milhões a São Bernardo durante o período em que ocupou o cargo de governador paulista, entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de março, data em que renunciou visando lançar sua candidatura à Presidência. O valor corresponde a 71% de toda verba destinada pelo Palácio dos Bandeirantes ao Grande ABC, de R$ 268,33 milhões, excetuando-se os valores empregados em projetos de envergadura regional, como o BRT e o Piscinão Jaboticabal. É uma desigualdade evidente, certamente explicada pela proximidade do então mandatário estadual com o prefeito são-bernardense Orlando Morando, do mesmo partido.



São Bernardo é, de fato, o maior município da região, mas nem de longe na proporcionalidade observada pelo Estado na distribuição dos recursos, seja qual for o parâmetro. É evidente também que a sua população merece cada um dos centavos enviados por João Doria, o que não significa aceitar que os moradores das outras seis cidades sejam preteridos. O governador tem a obrigação de ser equânime na divisão do orçamento e não se deixar guiar por conveniências políticas.



Fazer o que Doria fez infringe parte essencial do texto estabelecido na Constituição da República, promulgada em 1988. Diz o artigo 37 da Carta Magna que os entes federativos devem exercer a administração obedecendo aos princípios de legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. Tomado ao pé da letra, e aplicado ao Estado, o último item assegura tratamento igualitário a todos os municípios – algo que claramente deixou de ser feito no caso do Grande ABC.



O episódio fica ainda mais trágico quando à desproporção do tratamento dado pelo governador ao Grande ABC se soma a ingratidão de Orlando. Como bem mostrou o Diário em reportagem de domingo, a despeito da prioridade que recebeu, o prefeito de São Bernardo não demorou nada para virar as costas para Doria assim que o outrora aliado renunciou ao mandato, deixando claro que não vai participar de sua campanha presidencial.