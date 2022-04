A volta do banco de alimentos

Do Diário do Grande ABC



18/04/2022 | 23:59



O exercício da cidadania em município com mais de 700 mil habitantes é desafio permanente aos gestores. Começa no equilíbrio de contas públicas, planejamento, definição de prioridades e investimento que beneficie toda a sociedade, especialmente os que mais precisam. Entretanto, o poder público tem limitações e, por mais eficiente que seja em suas ações, muitas vezes não consegue atender da forma como seria necessário. Pensando nisso, em 2017, o prefeito Paulo Serra decidiu criar o NIS (Núcleo de Inovação Social), mais uma iniciativa pioneira desta gestão. O NIS passou a coordenar políticas públicas que dão sustentação às ações das mais diversas secretarias, iniciativa que deu agilidade e eficácia na solução de problemas crônicos de várias comunidades. Foi assim que fortalecemos processos coletivos de aprendizagem que consolidaram Santo André como cidade mais igual e sustentável.



Atuamos na linha de frente de programas, ações e projetos prioritariamente nas áreas de saúde alimentar, educação e geração de renda. Uma das maiores vitórias no período foi consolidar Santo André como cidade solidária por meio do FSS (Fundo Social de Solidariedade). E não é apenas retórica. Podemos mostrar concretamente como ocorreu. Batemos sucessivos recordes de arrecadação em iniciativas específicas, como campanha do agasalho, drive-thru da vacinação, lojas solidárias, retomada do Banco Alimentos, que completa cinco anos de atuação, além da criação de programas inovadores como Moeda Pet, Moeda Verde e Costurando com Amor, que seguem sendo referências para outras cidades, recolocando Santo André na vanguarda de iniciativas de qualidade e que promovem bem-estar comum.



O FSS tem sido base para ações que mais impactam na vida de pessoas mais carentes. Focamos na capacitação profissional, na geração de emprego e renda e na saúde alimentar. Durante a pandemia, a entrega não somente de cestas básicas, mas também de kits de higiene, materiais de limpeza e roupas, foi fundamental para que várias famílias andreenses pudessem amenizar dificuldades econômicas. Com a qualificação profissional, buscamos resgate da autoestima, reinserção no mercado de trabalho, conhecimento, socialização, noções de planejamento e independência para melhorar a qualidade de vida da população.



No Banco de Alimentos, reaberto em 2017, nossa missão é assegurar nutrição saudável a todos os beneficiários, além de reduzir perdas e desperdício. Esta iniciativa permite à população em alta vulnerabilidade acesso a alimentos de qualidade. Atuamos em parceria com 116 instituições de assistência cadastradas que atendem diversos públicos na cidade. Podemos afirmar que Santo André é cidade solidária! E, se depender de nós, este trabalho não para mais!



Ana Claudia de Fabris é presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Aliança

Se Lula não ganhar esta eleição acabou o PT (PT, PCdo B e PV formalizam a federação ‘Brasil da Esperança’). E espero que a população repense sobre todos os políticos brasileiros que acabaram e estão acabando com sua dignidade. Acorda, povo!

Anderson Vaz de Oliveira

do Facebook



Agradecimento

Venho por meio desta Palavra do Leitor congratular pelo bom serviço que o coronel Hélio vem prestando em nossa cidade, intensificando a segurança de nossas ruas e bairros, tirando de nossos meios esses motoboys que estão nos roubando e até tirando vida de trabalhadores que muitas vezes estão em ponto de ônibus ou vias pública (Setecidades, dia 11). Parabéns, coronel! Continue assim, tirando esses bandidos de nossa cidade.

Jordão Muneratto Neto

Santo André



Mauá na seca

O Ministério Público não vai investigar nada em Mauá, a corrupção corre solta há anos (Vereador vai acionar o Ministério Público para investigar falta d’água em Mauá). Nessa cidade dá vergonha, nada acontece! Os vereadores, omissos, sentaram em cima da CPI que era para investigar o contrato da Prefeitura com a Suzantur assinado pelo ex-prefeito petista Donisete Braga. Mais uma mentira. Vergonha! Vergonha! Fora ratos!

Marcelo Augustinho

do Facebook



Paulinho – 1

Estranho é alguém querer o apoio do Paulinho (Paulinho da Força se diz incomodado com vaias e cancela ato para apoiar Lula). Esse cara aí merece ser esquecido dentro da cadeia! É o tipo de político da pior espécie.

Wilson Da Costa Silva

do Facebook



Paulinho – 2

Paulinho (da Força) pode ser criticado por muitas coisas, mas traíra ele não é! Acho que mudou de posição ao ver os erros do atual presidente, por isso resolveu apoiar Lula! Paulinho fez bem em mudar de posição, pois só quem não muda de posição é poste! Acho que deve manter o apoio a Lula e mostrar aos que lhe deram vaias que estão errados a seu respeito. E outra coisa: se o PT quiser apoio apenas daqueles que não pediram a saída de Dilma (Rousseff) e também não apoiaram o capetão Bolsonaro, vai perder as eleições, pois 30% não garantem nada! É preciso unir os que querem mudanças e não começar a jogar pedras em quem vem nos apoiar.

Hélio J. Pereira

do Facebook



Risco de fake – 1

Quer continuar espalhando mentiras e ódio, esse (Bolsonaro diz que vai questionar CEO do WhatsApp sobre acordo com TSE – Tribunal Superior Eleitoral)? Só presta para isso, nunca nessa vida inútil ele trabalhou, mas tem uma legião de loucos (que o seguem). Raça ruim, que apoia essa miséria (existente) no País.

Elizabeth Demarchi

do Facebook



Risco de fake – 2

Bolsonaro não trabalha e não está preocupado com a inflação, com o desemprego, com os sistemas públicos de saúde e educação. A preocupação de Bolsonaro é com o WhatsApp e com o Twitter para ele prosseguir disseminando mentiras e desinformação.

Luiz Claudio de Souza

do Facebook



Tortura

As 10 mil horas de gravações de sessões do STM (Superior Tribunal Militar) são prova cabal de que na ditadura militar, entre 1964 e 1985, houve a barbárie da repressão e torturas até a morte contra civis opositores ao regime militar. O advogado criminalista e pesquisador Carlos Fico, que teve acesso aos áudios, presta grande serviço à Nação! E desbanca a farsa de Bolsonaro e outros extremistas que negam o crime de tortura contra brasileiros que enfrentavam democraticamente o regime. Desde jornalistas, músicos, compositores, intelectuais etc. Página verdadeiramente negra na história do Brasil.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)