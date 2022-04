Açougueiro fazendo palestra sobre veganismo?

Rodermil Pizzo



18/04/2022 | 23:59



Sabido é que a internet aflorou o melhor e o pior do ser humano.

O número de pessoas deslumbradas com a possibilidade de fazer sucesso nas plataformas e arrebanhar milhões na conta bancaria tem se tornado um vírus letal e altamente contagiante.

Observo uma infinidade de pessoas ligadas ao turismo, de formação profissional e cultural mediana, tentando a qualquer custo usar as plataformas sociais para se tornar celebridade e lograr reconhecimento.

O sucesso na internet depende de um conjunto complexo de fatores que, associados, levam ao estrelato e a milhões de seguidores.

O primeiro é a soma do conhecimento profissional com a referência cultural. Ou seja, você saber com propriedade o que está falando e comprovadamente dominar o tema em todos os seus ângulos. Exemplificando: nem todos se interessam em ouvir Edir Macedo sobre assuntos religiosos, porque nem todos professamos a fé via Igreja Universal; todavia, milhões se interessariam em ouvir seu discurso se o tema for: “Como fazer sucesso financeiro com igrejas evangélicas”. Chamamos isso de domínio pleno e referência palpável de sucesso.

O segundo ponto é bem mais complexo, porque envolve fatores não controláveis, como carisma, postura, a frase certa na hora certa, aceitação de milhões por piedade, amor ou ódio, ou ainda ter uma atitude ou gesto que tenha sido feito de forma tão espontânea que gere empatia, simpatia ou identificação espelhar.

As redes sociais estão abarrotadas de aspirantes a influencers, youtubers e coachings. Porém, a grande maioria está caindo na vergonha alheia. Expondo-se de forma amadora e sem nenhum dos adjetivos ou qualidades que o levariam ao estrelato virtual.

Esta semana recebi um vídeo que pode servir como exemplo ao que estou dissertando. Neste vídeo uma profissional do turismo se identifica como feminista e empresária modelo para o trade. O tema: “Dicas de destinos para mulher solteira”.

Ao analisar o vídeo, busquei informações nas redes sociais sobre a aspirante virtual e me certifiquei de que a mesma dava dicas de viagens para solteiras, porém, em suas plataformas sociais, todas as suas viagens são com acompanhantes. A mesma também se intitula executiva de sucesso, sem exibir nenhum mérito para tal. Na busca do Google nenhuma linha faz associação de seu nome como referência para viagens de solteiros.

Neste caso, o discurso de empoderamento não se sustenta. O famoso ''faça o que falo, mas não faça o que faço''. Resumindo, o mesmo descrédito que teria um açougueiro apregoando veganismo.

O turismo precisa de menos celebridades e mais profissionais. O turismo não é palco para stars. O turismo é negócio que gera receita e emprega responsavelmente pessoas. O turismo é uma indústria e não voluntariado. Turismo não é viajar e desfrutar para quem nele atua. Turismo é promover a possibilidade de as pessoas viajarem e desfrutarem. O profissional do turismo não deve só dar dicas de viagens; isso a internet faz sozinha, de graça e muito melhor que todos os humanos. O profissional do turismo deve lograr os pilares de preço versus possibilidade de comercialização ao público a que se destina. A felicidade e diversão são exclusivamente para o turista.

Vamos seguir o exemplo dos coveiros? Eles sepultam todos os dias pessoas e nem por isso terminam o dia debaixo de sete palmos de terra.

Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.