34 indivíduos são presos com a Megaoperação no feriado da Semana Santa

18/04/2022



A Megaoperação “Grande ABC Mais Seguro” do feriado prolongado da Semana Santa, desenvolvida nesta quinta-feira (14) até a madrugada de hoje (18), resultaram na prisão de 34 criminosos dos quais, oito estavam procurados pela justiça e foram capturados e os outros 26 foram presos em flagrante delito pelos crimes de roubo, furto, receptação, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo.



As operações também possibilitaram a apreensão de mais 1,2 Kg de drogas, duas armas de fogo, três simulacros de arma de fogo e um aparelho celular. Também foram recuperados 48 veículos que estavam na condição de roubado ou furtado e em seguida foram devolvidos aos seus proprietários.



Durante a operação, mais de 4.900 veículos foram vistoriados, em diversos pontos da região do Grande ABC Paulista, sendo que 3.351 foram motocicletas.



De acordo com o Coronel PM Hélio, Comandante do CPA/M-6, o resultado das operações foi muito positivo e importante no combate a criminalidade, e isso ocorreu graças ao esforço e empenho dos mais de 450 policiais militares empregados, diariamente e de forma exclusiva na operação, que muito comprometidos, atuaram em várias ações policiais em todo o Grande ABC, para impedir possíveis ações criminosas, os atos de incivilidades e ainda assegurando a tranquilidade e o livre deslocamento das pessoas, principalmente com destino às principais rodovias e seus acessos.