Barcelona perde para Cádiz e vê Real Madrid ficar muito perto do título Espanhol

O Barcelona perdeu para o Cádiz, nesta segunda-feira, no Camp Nou, por 1 a 0, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe catalã, que somava 15 jogos sem derrota na competição nacional e sete triunfos consecutivos, permanece com 60 pontos, 15 atrás do líder Real Madrid, a seis rodadas do final.

O Cádiz chegou aos 31 pontos, em 16º lugar, e se afasta um pouco da zona de rebaixamento. Desde que voltou para a primeira divisão na temporada passada, a equipe soma quatro jogos contra o Barcelona, com dois empates e duas derrotas. Esta foi a sua primeira vitória no Camp Nou.

O primeiro tempo mostrou o Barcelona sem muita inspiração. Apesar de ter a bola nos pés em 75% do tempo, o time do técnico Xavi Hernandez pouco produziu no ataque. Foram sete finalizações, apenas uma de Dembélé na meta, aos 36 minutos.

Aliás, o atacante francês foi o destaque do time nos primeiros 45 minutos, com boas jogadas individuais, mas com falhas nas finalizações.

O Cádiz, que teve no goleiro argentino Ledesma a sua melhor figura, jogou sempre no contra-ataque em busca de uma bola que pudesse decidir a partida. Ela surgiu aos 26 minutos, após Sobrino arrancar pela direita. O cruzamento encontrou Lucas Perez livre, mas o chute saiu por muito pouco.

A segunda etapa começou e o drama do Barcelona aumentou ainda mais. Logo aos três minutos, o Cádiz foi ao ataque com boa levantada na área da equipe catalã. Sobrino, livre, finalizou duas vezes para defesas de Ter Stegen. Lucas Perez, ainda mais solto, completou para a rede: 1 a 0, Cádiz.

Se estava difícil para o Barcelona, ficou ainda pior. O time buscou pressionar o Cádiz, mas, nervoso, não conseguiu concretizar jogadas. Com isso, a alternativa foi arriscar de fora da área. Eric Garcia (duas vezes) e Dembélé tentaram, mas Ledesma mostrou segurança para evitar o empate.

Como se expôs em busca do gol, o Barcelona abriu espaços e o Cádiz aproveitou para criar outras duas grandes oportunidades de marcar. Em uma delas Alex errou o alvo e na outra Ter Stegen evitou o sucesso de Arejo.

Aos 44, uma mostra de que a noite no Camp Nou não era boa para o time catalão. Aubameyang, quase na pequena área, chutou, mas Ledesma, de forma sensacional, evitou o empate. Os três pontos conquistados foram festejados como um título pela equipe visitante.