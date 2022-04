'BBB 22': Brothers ganham momento Spa e desabafo de Arthur Aguiar marcam o dia

18/04/2022 | 18:11



Após uma noite agitada no último domingo, 17, com eliminação e desentendimento entre os brothers, a segunda-feira, 18, foi o momento de glória para o Top 6 do Big Brother Brasil. Os confinados do reality tiveram um "Spa Day".

Além disso, Arthur Aguiar e Eliezer conversaram durante um longo período na sala da casa mais vigiada do Brasil. Os dois falaram sobre o botão de desistência do programa e a possível vitória de um camarote.

Arthur também comentou sobre as traições em seu relacionamento com Maíra Cardi e Eli contou sobre ter se envolvido com duas pessoas dentro do BBB 22: Maria e Natália. Confira os principais detalhes do que aconteceu na casa:

Spa Day no 'BBB 22'

Na tarde desta segunda, 18, os meninos do Top 6 do reality foram presenteados com um momento relaxante.

Durante a ação, Paulo André lavou o cabelo de Eli na área externa do BBB 22 e ainda brincou com o brother: "Que luxo, hein, Eli? Que loucura!".

O designer ainda pediu que o atleta esfregasse seu cabelo com força: "Pode esfregar com força. Vai, vai com força".

Arthur Aguiar fala sobre Maíra Cardi

Em conversa com Eli, o ator desabafou e contou o que viveu após suas traições no casamento com Maíra Cardi virem à tona. Arthur contou para o brother que recebeu o convite para participar do BBB em 2021, após o episódio, que aconteceu em 2020.

"Não foi ano passado, não?", questionou o designer e o cantor negou, explicando que as traições aconteceram há um tempo.

"Já tem tempo. Vivi muita coisa depois disso. As pessoas acham que foi do nada, mas existe uma reconstrução de praticamente dois anos. Em junho, agora, faz dois anos. Parece que foi rápido, mas não foi não. Sofrido para car*lh* ... Foram dois anos doloridos", contou Arthur Aguiar.

O ator continua e fala que mesmo sendo dois anos doloridos, foi um momento de muito aprendizado: "Foram anos de muita coisa boa também, muito aprendizado, choro, sofrimento, 'bateção de cabeça', mas também de muita coisa legal que eu pude viver nesse tempo".

"Isso é legal também, depois da tempestade, sempre vem a bonança, o arco-íris", respondeu Eli.

Em seguida, Arthur afirmou que passaria por tudo novamente: "Eu escolheria passar exatamente pelo que passei. Se eu pudesse escolher não ter magoado, ferido, machucado a minha esposa, principalmente, ... seria o cenário ideal".

"Foi aprendizado para os dois lados, para ela também", comentou o designer. "Para todo mundo, na verdade. É isso, é muito louco, passaram dois anos. É coisa para c...", comentou Arthur.

O brother ainda elogiou a postura da mulher: "Ela foi incrível. Porque desde o momento que ela resolveu segurar a minha mão de volta, ela não soltou". Ele ainda lembra da mensagem que recebeu de Maíra Cardi quando foi Anjo.

Eliezer e as duas mulheres

Ainda no sofá da casa, Eli e Arthur relembraram os relacionamentos que o designer viveu dentro da casa. O brother se envolveu primeiro com Maria e depois que a atriz foi expulsa, ele engatou um romance com Natália.

"Você acabou de me contar a história de que no dia em que você beijou a Natália, a primeira coisa que fez foi falar para a Maria. Acho que o posicionamento da Maria ajudou porque ela deixava bem claro que era uma parada muito pontual, não existiu sentimento ali. Você não estava brincando com o sentimento dela", opinou o cantor.

"Foi uma coisa conversada, né?", comentou Eli. "Talvez se tivesse sido ao contrário, teria gerado um problema porque eu acho que a Nat, em algum momento, passou a gostar de você, ter um sentimento", continuou o cantor.

Arthur analisou que se o amigo tivesse feito o caminho contrário, se envolvido com Natália antes de Maria, talvez a situação fosse diferente. "Acho que daria um problema porque ali estava envolvendo um sentimento. Enfim, sei lá", falou.

"No começo, quando aconteceu, foi muito em seguida, né? Pensei: Vai dar ruim isso aí. Mas que bom que não tiveram uma percepção errada", comentou Eli.

Para Arthur, isso teve muito a ver com o posicionamento do designer, afinal as coisas aconteceram naturalmente.

"Você não se colocou como pegador, vou pegar todas as mulheres da casa. Acho que esse é o lugar que é o problema. As coisas aconteceram, você estava solteiro, elas também, tudo foi muito esclarecido, nada foi escondido", aponta o ator.

Desistir faltando uma semana?

Ao observarem que o Botão de Eliminação está verde, Arthur comentou: "Engraçado o botão estar verde, né? Quem apertaria o botão nessa altura do campeonato?".

Aos risos, Eliezer responde: "Faltando uma semana. Só para constar". "É. Acho muito difícil alguém apertar agora", concordou o cantor.

"Eu já achei que ninguém iria apertar esse botão. A única pessoa que pensei que poderia apertar era o Scooby", comentou o designer.

Um 'Camarote' vencedor do 'BBB 22'?

A conversa entre Eli e Arthur foi longa e eles analisaram as eliminações do reality. "Saíram só cinco homens. Quatro, na verdade, um desistiu", falou Arthur Aguiar.

"Que loucura, né? Porque isso nunca tinha acontecido. Geralmente a final sempre tem a maioria mulher", comentou o designer. "Nesse, não tem jeito, um homem vai ganhar. Não tem o que fazer", falou o cantor.

"Também acho que nunca ficou tanto Camarote", analisou Eli. "Pode ser o primeiro Big Brother que um Camarote vai ganhar, e homem. Homem com certeza, mas, pode ser que seja o primeiro Camarote", falou Arthur.

"É, porque Pipoca só ficou eu e Gustavo", comentou Eli. "É e pode ser que um Pipoca saia nesse paredão. É que é isso, nessa altura não tem mais Pipoca e Camarote, mano. A essa altura, todo mundo está muito conhecido. Com certeza, no início faz muita diferença, isso eu concordo. Mas, o programa é muito rápido. O alcance é surreal", concluiu Arthur Aguiar

Nesta segunda-feira, 18, Big Brother Brasil terá Jogo da Discórdia. O programa começa logo após a exibição de Pantanal.