Roteiro combina luxo e alta gastronomia no norte da Espanha

Redação

Do Rota de Férias



18/04/2022 | 16:55



Pelos vales, montanhas e cenários costeiros a oeste dos Pirineus, quase na fronteira com a França, a região do País Basco e Rioja, ao norte da Espanha, encanta pelas belas paisagens e rica cultura, além de contar com forte tradição na produção vitivinícola. A agência de viagens Abreu desenvolveu um roteiro especial para quem quer embarcar em uma viagem que combina toda essa autenticidade histórica com alta gastronomia, degustações de vinhos premiados e hotelaria de alto padrão.

Roteiro de luxo pelo Norte da Espanha

Batizado de “À Descoberta do País do País Basco e Rioja”, o roteiro de 15 dias será realizado entre 14 e 28 de outubro de 2022. Com preços que partem de 6.088 euros por pessoa, a experiência conta com guias altamente capacitados (saindo desde o Brasil) e visita os principais destinos dessas regiões, passando por cidades como Pamplona, Biarritz, Bilbao, Elciego e Haro.

Os participantes também conhecerão locais como a Catedral de Santo Domingo de la Calzada, o Castelo de Olite, sede do reino de Navarra, o Museu Guggenheim, a travessia pela Ponte Pêncil Biscaia, considerada Patrimônio da UNESCO, e a subida ao funicular Monte Igueldo.

Um dos pontos altos da viagem é o percurso em Rioja, uma das mais importantes regiões de vinhos da Espanha, que proporciona experiências exclusivas – muitas delas inacessíveis ao público em geral. Há degustações de vinhos na incrível Bodega Ysíos, em Elciego, e na vinícola Emilio Moro, além de outras seis experiências enogastronômicas harmonizadas com vinhos premiados e acompanhadas por importantes enólogos.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma para o norte da Espanha, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.