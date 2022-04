'Dia Mundial dos Simpsons': Star+ promove ações para celebrar a data

18/04/2022 | 16:35



Para o Dia Mundial dos Simpsons, celebrado em 19 de abril, o streaming Star+ preparou diversas ações especiais para os fãs da família. A data é comemorada no dia em que Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie apareceram na TV pela primeira vez, em uma série de curtas de apenas um minuto, durante o programa The Tracey Ullman Show, no ano de 1987.

A série animada segue em exibição até hoje, com a 33ªtemporada lançada recentemente e disponível com exclusividade na plataforma de streaming que promove as ações.

Entre as ações comemorativas estão a instalação de objetos símbolos de Os Simpsons em tamanho real em São Paulo, promoção para os ouvintes da Rádio Disney e uma coleção dos melhores episódios disponíveis no Star+.

Para os fãs visitarem

De 15 a 21 de abril, o icônico sofá da família, o skate do Bart, a cerveja Duff e o donut rosa ficarão expostos no Parque Villa Lobos, na cidade de São Paulo.

Os elementos terão de dois a quatro metros de altura e o público poderá se divertir tirando fotos e posando com os objetos.

Prêmios para os fãs

A Rádio Disney dará kits especiais de Os Simpsons para os ouvintes. Dois prêmios serão sorteados durante a programação, entre os dias 18 e 22 de abril.

Os ouvintes poderão ganhar os kits por meio do 'Ligue e Ganhe', quando o locutor anunciar que está valendo. Para participar, basta mandar mensagem para o WhatsApp Rádio Disney: (11) 94399-9130.

Despertador Rádio Disney

Os ouvintes poderão desejar bom dia para quem quiserem com o clássico 'Despertador Rádio Disney', encaminhando mensagens que os dubladores do Bart e Lisa prepararam.

Para participar, o ouvinte deve entrar em contato por WhatsApp e programar um "despertador", com uma mensagem carinhosa, definindo o horário de acordar e escolhendo uma música para homenagear uma pessoa querida.

Coleção especial no Star+

Para comemorar a data e relembrar os melhores momentos da animação, o Star+ preparou uma coleção especial para os fãs maratonarem. Entre os mais de 700 episódios disponíveis, a plataforma reuniu alguns dos favoritos dos fãs nas coleções: Previsões, Viagens, Puro Rock e Esportes.

Além disso, o público também pode conferir as aventuras da filha mais nova dos Simpsons nos episódios especiais 'Maggie Simpson em O Despertar com Força da Soneca', 'Maggie Simpson: O Dia Mais Longo na Creche' e 'Maggie Simpson: Brincando com o Destino'.

Para completar a lista de produções para assistir no Dia Mundial dos Simpsons, o Star+ ainda conta com a produção Os Simpsons: O Filme e os curtas especiais como Te Deseo Lo Mejor e Plusversario.