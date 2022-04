Advogado de Cid Moreira rebate acusações feitas pelo filho e dispara: Vai acabar preso

18/04/2022 | 16:11



Muita confusão! Os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo Moreira, estão acusando o pai e a madrasta, Maria de Fátima, de homofobia e até trabalho infantil.

Segundo o colunista Leo Dias, a defesa do filho adotivo, Roger, protocolou um pedido de prisão ao jornalista, mas o advogado de Cid, Fernando Ayres da Motta, afirmou que a ação foi apenas para gerar tumulto.

- O pedido de prisão foi distribuído no Rio de Janeiro, a sede é em Petrópolis. É tudo com intuito de ir para televisão para polemizar. Vamos dar uma resposta jurídica. Quem vai acabar preso vai ser ele, afirmou o advogado ao colunista.

Para completar, a defesa do ex-apresentador do Jornal Nacional irá mover na Justiça um processo de calúnia, injúria, difamação e denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime contra os jovens.

Ayres também rebateu as acusações feitas por Roger e alegou que o filho do jornalista está apenas buscando dinheiro do pai após ele e a mãe perderem o direito à pensão.

- O Roger, além de ser mentiroso, está forçando essa situação para ver se tira algum [dinheiro] do pai.

Ulhiana Naumtchyk, ex-esposa de Cid, perdeu o direito de receber pensão que estava contido na cláusula do casamento dos dois - ela e o filho recebiam 50% de tudo que o jornalista receberia até a morte, mas a cláusula foi revertida.

- O Cid tinha um cláusula na separação dele [com Ulhiana] que o obrigava a pagar 50% de tudo que ele recebesse [à ex-esposa] até ele morrer. Então, eles [Ulhiana e Roger] teriam garantido uma pensão de 50% de tudo aquilo que ele ganhasse. Eu fui constituído na época e entrei com uma declaração para que se considerasse nula essa cláusula. E foi considerada nula, então a ex-mulher e ele [Roger], por extensão, pararam de receber. De lá pra cá, ele está querendo transformar a vida do pai em um inferno.

O advogado contou que uma das acusações feitas à Maria de Fátima já foi arquivada por falta de provas.

- Nós temos dado resposta a esse rapaz [Roger] e ao irmão dele [Rodrigo Moreira] na Justiça. A queixa crime que eles promoveram contra a Maria de Fátima, o Ministério Público promoveu o arquivamento pela absoluta falta de provas.