Marina Ruy Barbosa conta que chegou a desmaiar durante gravação de novela

18/04/2022 | 16:10



Marina Ruy Barbosa revelou em entrevista para O Globo que desmaiou durante gravação da novela O Sétimo Guardião, em 2018. A atriz contou que passou mal em seu camarim devido a uma crise de pânico, depois de ter seu nome envolvido em uma polêmica.

Na época, a artista global foi acusada de ser o motivo do divórcio entre Débora Nascimento e José Loreto - Marina explicou que a Globo a apoiou durante esse momento conturbado, mas que em um ataque de pânico que teve nos estúdios, perdeu seus sentidos.

O Sétimo Guardião foi um trabalho tumultuado. Fui envolvida numa polêmica que eu não tinha nada a ver, que não era verdade. A Globo me deu total apoio. Dividi tudo com a empresa e a direção quis me dar uns dias de descanso, começou.

A intenção era preservar minha cabeça. Mas não aceitei. Ganho para atuar. Um problema pessoal não poderia mudar uma rotina de gravações. Cheguei a desmaiar no camarim por causa de uma crise de pânico, ela esclareceu.