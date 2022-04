Regina Maura deixa presidência da FUABC após três meses

Daniel Tossato



18/04/2022 | 15:00



Regina Maura Zetone renunciou, no início da tarde desta segunda-feira (18), à presidência da FUABC (Fundação do ABC) após pedir licença de dez dias, que venceu na sexta-feira.

Em seu pedido de renúncia, Regina Maura alega “motivos de foro íntimo e questões familiares”. A saída de Regina ocorre apenas três meses após assumir a entidade de saúde do Grande ABC, em janeiro deste ano.

Quem deverá assumir a Fundação do ABC neste momento é o vice-presidente da entidade, doutor Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, que seguirá exercendo as incumbências ao cargo de presidente até que seja escolhido um sucessor.

“A Fundação do ABC informa que, na tarde de hoje, 18 de abril de 2022, a Dra. Regina Maura Zetone Grespan encaminhou carta ao Conselho de Curadores da FUABC renunciando ao cargo de presidente por motivos de foro íntimo e questões familiares. Conforme Artigo 24 do Estatuto da FUABC e Artigo 33 do Regimento Interno, compete ao vice-presidente substituir a presidente em suas faltas ou impedimentos e assumir interinamente o mandato do presidente, em caso de vacância, até a escolha do sucessor para o mandato complementar”, informa a nota oficial enviado pela entidade.

Regina também entregou carta de demissão ao conselho curador da entidade, órgão máximo de deliberação da FUABC.

A renúncia de Regina Maura do posto de presidente da Fundação era dada como certa, ao menos nos bastidores. O pedido de afastamento por dez dias reforçou essa possibilidade. Interlocutores chegaram a dizer que, antes de pedir a licença, Regina chegou a pedir demissão, o que não teria sido aceito.

CARTA

Com exclusividade o Diário teve acesso à carta que Regina Maura enviou ao conselho curador. Na missiva, a ex-presidente alega, novamente, motivos de "foro íntimo e questões familiares" para deixar o posto.

"Nesse breve período em que estive à frente da honrosa função de presidente do conselho de curadrores da Fundação do ABC, para qual fui eleita em 13 de janeiro de 2022, espero ter correspondido às expectativas de uma gestão transparente e competente como havia prometido em discurso feito na minha posse, desta forma honrando vossa escolha", alegou Regina.