Abel busca ajustes em longa conversa com elenco e Gómez vê Palmeiras 'tranquilo'

18/04/2022 | 14:54



Não é comum o time do Palmeiras passar dois jogos sem ganhar em uma competição ultimamente. Ainda mais com suas principais peças em campo. Mas o início no Brasileirão está sendo nada animador. Depois de derrota surpreendente para o Ceará, por 3 a 2, em casa, o time somente empatou com o Goiás, por 1 a 1. Nesta segunda-feira, na reapresentação, o técnico Abel Ferreira bateu dois longos papos com o elenco para buscar ajustes. O capitão Gustavo Gómez garantiu que o ambiente está tranquilo e o time focado em volta por cima já diante do Flamengo, no Maracanã.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras visita o time carioca em jogo antecipado da quarta rodada. No sábado, encara o arquirrival Corinthians, na Arena Barueri, em sequência que pode recolocar o time nos trilhos. Apesar dos tropeços, a equipe criou o suficiente para ter melhores resultados e essas correções viraram o foco do técnico português.

"Nosso time fez uma partida correta contra o Goiás. O campeonato é longo e temos de corrigir algumas coisas para conseguir a vitória, mas estamos tranquilos e trabalhando", afirmou Gómez. O Palmeiras dominou as ações na primeira etapa na Serrinha, em Goiânia, e não saiu em vantagem pelas defesas de Tadeu ou por parar na trave.

No segundo tempo, levou um gol e só foi empatar nos acréscimos. Evitar o sufoco é uma das missões no Maracanã. "Nosso time é trabalhador e agora temos de corrigir erros e fazer nosso melhor. Todos sabem que Flamengo é um time forte, mas nossa mentalidade é jogar contra qualquer adversário em busca da vitória e isso que vamos fazer", completou Gómez.

O Palmeiras abriu nesta segunda-feira a venda dos ingressos para o clássico com o Corinthians, no sábado, agendado para a Arena Barueri. Por enquanto, apenas sócios podem adquirir as entradas, com valor mínimo de R$ 40. O jogo será em Barueri por causa da realização de um show no Allianz Parque.

"Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda física nas bilheterias da Arena Barueri (Avenida Prefeito João Vila-Lobos Quero - próximo do número 1001) acontecerá nos dias 21 e 22 de abril, das 12h às 19h", informou o clube. No dia 23, data do jogo, também se ainda tiver entradas disponíveis, os palmeirenses poderão adquirir os seus ingressos no local, das 12h até o intervalo da partida.